버추얼아이돌 플레이브 4월 13일 컴백

네 번째 미니앨범 '칼리고 파트2' 발매

포스터·프롤로그 영상으로 컴백 예고

플레이브 커밍순 포스터/ 사진 제공=블래스트

버추얼 아이돌 그룹 플레이브(PLAVE)가 다음 달 13일 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트2(Caligo Pt.2)'로 컴백한다.플레이브는 19일 공식 SNS 채널을 통해 커밍순 포스터와 프롤로그 영상을 공개하며 컴백을 공식화했다.공개된 포스터에 따르면, 플레이브의 네 번째 미니앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)'는 오는 4월 13일 디지털 음원이 공개되며, 실물 앨범은 다음 날인 14일 발매된다.포스터는 강렬한 붉은색 배경과 묵직한 앨범 로고 디자인으로 시선을 압도한다. 여기에 거친 질감의 그래픽이 더해져 긴장감 넘치는 분위기를 완성했다.공개된 프롤로그 영상은 지난 세 번째 미니앨범 타이틀곡 'Dash' 뮤직비디오 이후의 서사를 담았다. 영상은 멤버 예준의 시야로 시작되며, 상처투성이가 된 채 쓰러져 있는 예준을 '므메미무'가 울상을 지으며 바라보는 장면이 펼쳐진다.이후 시야가 전환되며 폐허가 된 도시와 칼리고와 대치하고 있는 하민의 모습이 이어진다. 예준은 글리치 현상을 일으키며 사라졌다가 신비로운 공간에서 다시 눈을 뜬다.이어 빛을 내뿜는 광석을 움켜쥔 채 하늘로 빛을 쏘아 올리고, 컴퓨터에 신호가 연결되며 문이 열리는 장면이 펼쳐진다. 강렬한 광선이 내려꽂히는 가운데 새 미니앨범의 로고가 등장하며 영상은 마무리된다.플레이브는 지난해 11월 두 번째 싱글 앨범 'PLBBUU(플뿌우)'를 발매하며 강력한 음원 파워를 입증했다. 이어 같은 달 21, 22일 양일간 서울 고척 스카이돔(SKY DOME)에서 열린 '대쉬: 퀀텀 리프 앙코르(2025 PLAVE Asia Tour DASH: Quantum Leap Encore)'가 이틀 전석 매진되며 데뷔 첫 아시아 투어를 성황리에 종료했다.한편, 플레이브의 새 미니앨범 '칼리고 파트 2(Caligo Pt.2)는 오는 4월 13일 각종 음원사이트를 통해 디지털 음원이 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr관련 주제: 플레이브, 버추얼아이돌, 칼리고파트2, 컴백, 미니앨범