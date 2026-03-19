코요태 신지, 유튜브서 노웨딩 고민에 답변

결혼 서비스 평균 2088만원, 강남 3100만원

코요태 신지가 결혼식에 대한 소신을 밝혔다. / 사진=신지 유튜브 '어떠신지' 캡처

코요태 신지가 결혼식에 대한 소신을 밝혔다. / 사진=신지 유튜브 '어떠신지' 캡처

오는 5월 결혼을 앞둔 그룹 코요태 신지가 결혼식에 대한 생각을 밝혔다.18일 신지의 유튜브 채널 '어떠신지'에는 '이런 고민까지 온다고? 솔직하게 답해봤습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 한 팬은 결혼을 앞두고 '노웨딩'을 고민 중이라는 사연을 보냈다. 신지는 "나도 결혼식이 꼭 필요한가라는 고민을 하기도 했다"고 공감했다. 그러면서도 "어르신들은 자식의 결혼을 대중 앞에 공표하고 싶어 하는 마음이 있어 쉽지 않은 문제"라고 말했다.신지는 결혼 비용을 지적했다. 그는 "정찰제가 아니다 보니 일어나는 일이다. 기본 금액에 꽃장식 등 추가 옵션에 따라 비용이 천정부지로 올라간다. 그래서 웨딩 플레이션(웨딩+인플레이션)이란 이야기도 나오지 않나. 올해 1월 기준 결혼 서비스 평균 계약 금액이 2088만 원이며, 강남권은 3100만 원을 넘는다고 한다"라고 했다.더불어 "준비 과정에서 추가되는 비용이 많아 '결혼식을 안 했으면 좋겠다'는 생각도 했다"고 고백했다. 끝으로 신지는 "주거 환경을 더 중요하게 생각한다면 노웨딩도 현명한 선택이 될 수 있다"며 "다만 부모님과 잘 상의해서 결정했으면 좋겠다"고 조언했다.신지는 7세 연하의 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr관련 주제: 코요태 신지, 노웨딩, 결혼 비용, 문원