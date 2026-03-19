아이오아이 데뷔 10주년 5월 컴백
뮤직비디오 촬영 완료
잠실서 3일간 콘서트 개최 예정
뮤직비디오 촬영 완료
잠실서 3일간 콘서트 개최 예정
그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년 기념 새 앨범 준비에 속도를 내고 있다.
아이오아이는 오는 5월 컴백을 앞두고 최근 재킷 및 뮤직비디오 촬영을 모두 마쳤다.
8년 공백 무색한 팀워크
아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 다양한 콘셉트를 소화하며 촬영에 임했으며, 오랜 공백이 무색할 만큼 편안한 호흡을 보여줬다는 후문이다. 변함없는 팀워크는 물론 멤버 간 케미가 자연스럽게 이어지며 촬영 내내 화기애애한 분위기가 이어진 것으로 알려졌다.
활동 당시 매 앨범 다양한 콘셉트를 선보이며 독보적인 팀 컬러를 구축해 온 아이오아이가 데뷔 10주년을 맞아 어떤 새로운 비주얼과 콘셉트를 보여줄지 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.
10주년 맞아 콘서트까지
아이오아이는 최근 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP(2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프)' 개최 소식을 알리며 화제를 모으고 있다. 5월 29일, 30일, 31일 잠실실내체육관에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회하며 오랜 시간 컴백을 기다려온 팬들의 갈증을 해소할 예정이다.
특히 이번 콘서트는 연결과 순환의 의미를 담은 'LOOP'라는 타이틀을 통해 끝난 듯 보였던 이야기가 다시 이어진다는 메시지를 전한다. 팬들과 함께 지난 시간을 돌아보고 새로운 추억을 쌓아나갈 아이오아이의 여정에 기대감이 더해진다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
관련 주제: 아이오아이, I.O.I, 10주년, 컴백, 뮤직비디오, 콘서트
아이오아이는 오는 5월 컴백을 앞두고 최근 재킷 및 뮤직비디오 촬영을 모두 마쳤다.
8년 공백 무색한 팀워크
아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 다양한 콘셉트를 소화하며 촬영에 임했으며, 오랜 공백이 무색할 만큼 편안한 호흡을 보여줬다는 후문이다. 변함없는 팀워크는 물론 멤버 간 케미가 자연스럽게 이어지며 촬영 내내 화기애애한 분위기가 이어진 것으로 알려졌다.
활동 당시 매 앨범 다양한 콘셉트를 선보이며 독보적인 팀 컬러를 구축해 온 아이오아이가 데뷔 10주년을 맞아 어떤 새로운 비주얼과 콘셉트를 보여줄지 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.
10주년 맞아 콘서트까지
아이오아이는 최근 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP(2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프)' 개최 소식을 알리며 화제를 모으고 있다. 5월 29일, 30일, 31일 잠실실내체육관에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회하며 오랜 시간 컴백을 기다려온 팬들의 갈증을 해소할 예정이다.
특히 이번 콘서트는 연결과 순환의 의미를 담은 'LOOP'라는 타이틀을 통해 끝난 듯 보였던 이야기가 다시 이어진다는 메시지를 전한다. 팬들과 함께 지난 시간을 돌아보고 새로운 추억을 쌓아나갈 아이오아이의 여정에 기대감이 더해진다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
관련 주제: 아이오아이, I.O.I, 10주년, 컴백, 뮤직비디오, 콘서트
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