아이오아이 데뷔 10주년 5월 컴백

뮤직비디오 촬영 완료

잠실서 3일간 콘서트 개최 예정

무대 위에서 밝게 웃는 아이오아이 / 사진=텐아시아 DB

그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년 기념 새 앨범 준비에 속도를 내고 있다.아이오아이는 오는 5월 컴백을 앞두고 최근 재킷 및 뮤직비디오 촬영을 모두 마쳤다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 다양한 콘셉트를 소화하며 촬영에 임했으며, 오랜 공백이 무색할 만큼 편안한 호흡을 보여줬다는 후문이다. 변함없는 팀워크는 물론 멤버 간 케미가 자연스럽게 이어지며 촬영 내내 화기애애한 분위기가 이어진 것으로 알려졌다.활동 당시 매 앨범 다양한 콘셉트를 선보이며 독보적인 팀 컬러를 구축해 온 아이오아이가 데뷔 10주년을 맞아 어떤 새로운 비주얼과 콘셉트를 보여줄지 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.아이오아이는 최근 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP(2026 아이오아이 콘서트 투어: 루프)' 개최 소식을 알리며 화제를 모으고 있다. 5월 29일, 30일, 31일 잠실실내체육관에서 개최되는 서울 공연을 시작으로 방콕, 홍콩 등 아시아 주요 도시를 순회하며 오랜 시간 컴백을 기다려온 팬들의 갈증을 해소할 예정이다.특히 이번 콘서트는 연결과 순환의 의미를 담은 'LOOP'라는 타이틀을 통해 끝난 듯 보였던 이야기가 다시 이어진다는 메시지를 전한다. 팬들과 함께 지난 시간을 돌아보고 새로운 추억을 쌓아나갈 아이오아이의 여정에 기대감이 더해진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr관련 주제: 아이오아이, I.O.I, 10주년, 컴백, 뮤직비디오, 콘서트