‘심우면 연리리’

‘심우면 연리리’

‘심우면 연리리’ 배우 박성웅, 이수경이 목요일 안방극장에 힐링을 선사하러 출격한다.오는 26일 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면 연리리’는 청정 살벌(?) 구역 ‘연리리’로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 좌충우돌 가족 리부팅 힐링 드라마다.‘심우면 연리리’가 첫 방송까지 얼마 남지 않은 가운데, 극을 이끌 배우 박성웅과 이수경이 작품에 대한 키워드와 관전 포인트를 밝혔다.박성웅은 갑작스러운 발령으로 가족과 함께 농촌 ‘연리리’로 이주하게 된 K-가장 성태훈 역으로 시청자들을 만난다. 그는 “이야기가 어디로 흘러갈지 모르는 재미가 있다. 따뜻하게 가다가도 반전이 있고, 가족, 이웃, 젊은 세대의 로맨스까지 모두 담겨 있어 굉장히 다채롭다. 말 그대로 종합 선물 세트 같은 드라마라고 생각한다. 편안하게 마음을 열고 보시면 자연스럽게 빠져들 것”이라고 자신했다.박성웅은 ‘심우면 연리리’ 키워드를 ‘문경의 사랑’이라고 언급했다. 그는 “대부분 문경에서 촬영했는데 극 중 태훈이 배추를 심는 촬영을 하는 날이면 밭주인이 매번 맛있는 음식과 다과를 챙겨주셨다. 그 마음이 너무 감사해서 이 작품을 떠올리면 문경의 사랑을 빼놓을 수 없다”고 그 이유를 전했다. 또한 가장 기대되는 장면으로는 “앞서 공개된 티저 영상처럼 이장 임주형 역의 이서환 배우와 티격태격 싸우는 장면이 있는데 거의 애드리브로 만들어냈다. 태훈과 주형의 만남을 기대해달라”고 덧붙였다.그런가 하면 회사에 묶인 남편 대신 세 아들을 홀로 키워온 조미려 역의 이수경은 처음으로 ‘슈퍼맘’ 캐릭터를 맡아 화제를 모았다. 그는 “박성웅 배우와 함께 대기 시간에 아들 역할을 맡은 배우들과 보내는 시간이 많았다. 그때마다 아재개그 배틀이 붙곤 했는데 막내 성지구 역을 맡은 우혁이가 직접 공책에 아재개그를 적어와 준비했던 것이 기억에 남는다”고 현장 에피소드를 전하며 이들의 찐 가족 케미스트리를 궁금하게 했다.또한 이수경은 ‘심우면 연리리’를 ‘추위’라는 키워드로 표현했다. 그는 “핫팩을 거의 200개 넘게 사용할 정도로 정말 추웠지만, 배우들과 함께 웃을 때면 따뜻했다. 서로를 챙기며 촬영했던 시간들이 더욱 기억에 남는다”고 말해 이들의 시너지가 발휘될 본방송에 대한 기대감을 높였다.한편 ‘믿고 보는 만남’ 박성웅과 이수경의 부부 호흡을 확인할 수 있는 ‘심우면 연리리’는 ‘24시 헬스클럽’, ‘크레이지 러브’, ‘출사표’ 등을 공동 연출한 최연수 감독이 메가폰을 잡고, ‘결혼하자 맹꽁아!’, ‘태풍의 신부’를 집필한 송정림 작가와 ‘연애 빠진 로맨스’를 집필한 왕혜지 작가가 공동집필한 작품이다.KBS 2TV 새 미니시리즈 ‘심우면 연리리’는 오는 26일 밤 9시 50분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr