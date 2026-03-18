세이렌

세이렌

배우 위하준이 드라마 ‘세이렌’에서 목숨을 건 구출과 뜨거운 고백, 그리고 충격적인 차사고 엔딩으로 이어지는 역대급 활약으로 시청자들의 심박수를 폭발시켰다.지난 17일 방송된 ‘세이렌’ 6회에서 위하준은 유력한 용의자로 추적해왔던 한설아(박민영 분)의 숨겨진 상처와 진실에 다가가게 되면서 갖게 된 연민, 애써 외면했던 한설아를 향한 감정을 터뜨리며 로맨스와 스릴러를 넘나드는 압도적인 폭발력으로 시청자들을 사로잡았다.극 초반, 위하준은 협박 문자를 받고 어딘가로 급히 가는 한설아를 따라 가게 된 ‘ FELIX STORAGE’라는 물류 창고에서 위험에 처한 설아를 구해내는 모습으로 시선을 사로 잡았다.특히 구출 후, 자신을 의심해서 쫒아왔냐고 따지는 설아에게 “의심이 아니라 걱정이면! 부모를 죽였다는데도, 자꾸 당신이 아닌 이유를 찾는다고!” 라고 억눌러온 진심을 폭발시키며 절정을 이뤘다.위하준은 이 장면에서 냉철한 조사관이 모습을 벗고 한 여자를 향한 연민과 사랑을 그렁그렁한 눈빛과 절박한 목소리로 그려내며 ‘여심’을 제대로 흔들었다.우석의 진심에 마음을 연 설아는 과거 부모님 화재 사건의 아픈 전모를 털어놓으며 우석의 품에서 오열했다. 위하준은 이 장면에서 한설아의 상처를 묵묵히 받아내며 따뜻하게 감싸 안는 모습을 통해 두 사람의 관계 변화를 밀도 있게 표현했다. 특히 여기서 보여준 위하준의 섬세한 멜로 눈빛은 깊은 감성적 몰입도를 더하며 시청자들을 매료시켰다.본업인 보험조사관으로서의 활약도 놓치지 않았다. 우석은 백준범(김정현 분)이 시리아로 봉사 활동을 떠난 한설아의 첫사랑 이수호가 참여한 구호단체 ‘온월드’라는 공통 분모를 가지고 있다는 점을 찾아냈다.백준범이 한설아에 대해 너무도 많은 것을 알고 있고, 집착에 가까운 관심을 보이는 데에는 이수호가 연결되어 있기 때문이라 확신했다. 이처럼 백준범의 실체에 대한 단서를 찾아 집요한 추적을 해가는 위하준의 모습은 극적 긴장감을 견인하며 ‘로맨스릴러’의 장르적 쾌감을 선사했다.이수호와 백준범의 관계를 알고 있는 ‘온월드’ 직원 이광진과 연락이 닿은 우석은 해외에서 귀국한 그를 공항에서 만나 함께 차를 타고 빠져나왔다.우석은 차 안에서 이광진가 나눈 대화를 통해 백준범이 이수호와 시리아에서 함께 했다는 사실을 알게 된다.이때 어둠속에서 세워진 차량이 갑자기 보였고, 이를 피하려다 그만 전복 사고를 내게 된다.처참하게 뒤집힌 차량 속에서 피를 흘리며 정신을 잃어가는 우석, 뒤이어 마치 사고를 예견한 듯 차를 몰고 현장에 나타나 우석을 바라보는 한설아의 모습은 안방극장에 거대한 충격을 안겼다.끔찍한 사고 현장 장면에서 위하준은 절체정명의 위기 상황을 리얼하게 표현하며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.이번회에서 위하준은 한설아를 향한 뜨거운 고백에 이은 한설아의 아픔까지 품는 ‘치유 로맨스’, 여기에 백준범의 실체를 밝히려는 집요함까지 밀도 있게 그려내며 극 전체를 아우르는 중심축 역할을 완벽하게 해냈다.한편, 드라마 ‘세이렌’은 매주 월,화 저녁 8시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr