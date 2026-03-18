‘골드버튼’ 김선태, 우리은행과 협업…최근 촬영 진행

‘전 충주맨’ 유튜버 김선태가 우리은행과 협업한다.18일 한 매체의 보도에 따르면, 우리은행은 최근 김선태와 유튜브 채널 ‘김선태’ 녹화를 마쳤다.앞서 김선태는 지난달 13일 공무원직에서 사직한 뒤 개인 유튜브 채널을 개설하며 본격적인 활동에 나섰다. 채널은 개설 직후 48시간 만에 구독자 100만 명을 돌파했다. 단 한 편의 영상으로 유튜브 ‘골드 버튼’을 받았다.김선태는 채널 수익의 일부를 사회에 환원할 예정이라고 밝혔다. “사익만 추구하면 비판을 받을 수 있다고 생각했다”며 “수익을 7대3으로 나눠 30%는 기부할 예정”이라고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr