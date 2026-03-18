사진='클라이맥스' 캡처

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'클라이맥스' 주지훈이 정치권과 연예계를 둘러싼 비리 구조를 폭로했다.지난 17일 방송된 ENA 드라마 '클라이맥스' 2화에서는 서암시 시장 남혜훈(윤사봉 분)의 불법 행위를 둘러싼 사건이 본격적으로 확산되며 권력의 민낯이 밝혀졌다.남혜훈 시장의 비위를 입증할 핵심 증거를 확보한 검사 방태섭(주지훈 분)은 사건의 실체를 추적하며 정치와 재계와 얽힌 거대한 권력 카르텔의 중심부로 점점 깊이 들어갔다. 특히 남혜훈 시장을 둘러싼 의혹이 언론을 통해 공개되며 사건은 전국적인 파장을 일으켰다.이후 방태섭은 기자회견을 통해 그동안 은폐되어 온 정치권과 연예계를 둘러싼 비리 구조를 폭로하며 판을 뒤흔들었다. 이 과정에서 추상아(하지원 분)와의 관계 역시 점점 균열을 맞으며, 두 사람의 과거 사건과 숨겨진 진실이 서서히 밝혀져 긴장감을 더욱 끌어올렸다.방송 직후 시청자들은 "전개가 빠르고 몰입도가 높다", "권력 싸움이 본격적으로 시작된 느낌이다", "부부 관계가 점점 위험해지는 전개가 흥미롭다" 등의 반응을 보였다. '클라이맥스' 2화는 시청률 3.8%(전국 유료 가구 기준, 닐슨 제공)을 기록했다. 특히 수도권 유료 가구 기준 시청률은 1화 2.7%에서 2화 4.0%로 상승했다.2화 만에 정치권과 재계, 연예계를 아우르는 권력 카르텔의 실체가 드러나기 시작한 가운데, 서로 다른 선택을 내린 방태섭과 추상아의 향후 관계에 관심이 집중되고 있다. '클라이맥스'는 매주 월, 화요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr