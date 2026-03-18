'환승연애4' 재결합 원규♥지현, 결혼설 불거졌던 프로포즈링 비하인드 밝혔다

티빙 예능 '환승연애4' 출연자 박지현이 연인 정원규와의 결혼설을 키웠던 화제의 커플링에 대해 입을 열었다.17일 유튜브 채널 '아임지현'에는 '드디어 낋여온 지현 Q&A | 아임지현 EP.2'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 지현은 원규와 함께 팬들의 질문에 대답하는 시간을 가졌다.이날 지현은 "커플링은 언제 맞췄고 언제 샀냐"는 팬의 질문에 "종방이 다가올 때쯤 저희 생일도 가까워지고 있었다"고 말문을 열었다. 이어 "제가 먼저 혼자 가서 제 커플링을 사고 며칠 뒤에는 완전 중무장을 하고 재고가 있는 매장을 뛰어다니며 '선물할 건데 몇 호 달라'고 말하며 비밀리에 준비했다"고 전했다. 지현은 "생일에 딱 끼고 싶어서 종방이 가까워질 때쯤 맞췄던 것 같다"고 덧붙였다.원규는 "내가 선물한 것도 얘기해줘야 한다. 안 그러면 난리 난다"고 당황하는 모습을 보여 웃음을 안겼다. 이에 지현은 "제 커플링과 오빠 커플링은 제가 샀고 오빠는 아이폰 17pro를 사줬다"고 밝혔다.앞서 '환승연애4' 마지막회에서 최종 커플로 매칭된 두 사람은 프로포즈 링으로 많이 선택되는 명품 브랜드 반지를 나눠 착용한 사진을 공개한 바 있다. 종영 이후 '환승연애4'의 김인하 PD가 자신의 SNS에 공유한 '환승연애4' 송별회 영상에서도 지현이 왼손 약지에 동일한 반지를 착용하고 있는 장면이 포착돼 두 사람의 결혼설에 관심이 모였다.한편, 결혼까지 생각했던 두 사람은 현실적인 문제로 이별을 택했다. 이후 '환승연애4'를 통해 재결합한 두 사람은 여전히 실제 연인 관계를 유지하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr