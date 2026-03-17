사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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'동상이몽2' 홍현희가 제이쓴과 결혼 발표 후 현타가 왔다고 고백했다.17일 방송된 SBS ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’)에는 개그우먼 허안나와 남편 오경주가 새로운 운명부부로 합류한 가운데 개그우먼 홍현희가 스페셜 MC로 출연했다.이날 김구라는 홍현희에 대해 "남편 복, 자식 복에 요즘 다이어트 후 미녀 개그우먼을 원하고 있다"고 소개해 웃음을 자아냈다.그동안과 다른 과한 의상이 아닌 여신 헤어와 착장으로 등장한 홍현희는 "전에는 과한 의상으로 주목받으려고 했는데, 이번에는 '동상이몽2' 스튜디오와 잘 어울리는 의상을 골라봤다. 원래는 어떻게 돋보이지만 고민했다"고 털어놔 눈길을 끌었다.허안나는 "원빈-이나영, 김우빈-신민아 부부에 이어 '홍쓴부부'가 워너비"라고 밝혔다. 그러면서 "홍현희가 혼자서도 활동 잘했지만, 결혼 후 제이쓴과 시너지가 폭발했다. 독기가 싹 빠졌다. 예전에는 독두꺼비였다"고 말했다. 또 "출산 후 더 행복해하고 일도 잘 풀렸다. 배가 너무 아팠다"고 덧붙였다.이에 홍현희는 "열애설 없이 결혼 발표에 사람들이 너무 놀라더라. 남편 비주얼이 키도 크고 잘 생겼으니까, '네가 뭔데 그런 남자랑 결혼하냐'고 하더라"라며 "제이쓴이 뭐 그 정도인가?"라고 의문을 드러냈다. 허안나는 "언니에 비해서는"이라고 돌직구를 날려 웃음을 선사했다.홍현희는 그런 상황에 "나름대로 현타가 왔었다"면서 "아이를 낳고 '아이가 홍현희 닮았겠지' 했는데, 아이가 귀여우니까 '쟤가 자궁이 예쁜가?'부터 시작해서 말이 나왔다"고 털어놨다.한편, 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴(연제승)과 결혼했으며, 슬하에 아들 연준범 군을 두고 있다. 홍현희는 달리는 KTX 안에서 남편 제이쓴의 머리에 계란을 투척한 역대급 부부 싸움 에피소드를 공개하기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr