사진 = '야노시호' 유튜브 채널 캡처

사진 = '야노시호' 유튜브 채널 캡처

모델 야노시호가 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'의 화제 인물인 윤주모와 만나 한국 전통술에 대한 깊은 애정을 드러내는 한편 프로그램 출연과 관련한 진솔한 비하인드 이야기를 나눴다.추성훈 아내이자 일본 모델 야노시호가 운영하는 유튜브 채널 '야노시호'에서는 '막걸리 1타 강사 윤주모한테 막걸리 배우고 신난 야노시호'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 야노시호는 '흑백요리사2'에 술 빚는 윤주모로 출연해 최종 7인까지 오르며 인기를 끈 윤나라와 대면했다. 야노시호는 "평소 술을 즐기지 않지만 유독 막걸리만큼은 각별히 좋아한다"고 밝히며 "한국에서 일정이 끝나면 항상 파전과 막걸리를 곁들인다"고 전해 전통주에 대한 남다른 관심을 표했다.두 사람은 본격적으로 막걸리와 전을 함께 만들며 화기애애한 분위기를 이어갔다. 요리 과정에서 야노시호는 식재료를 직관적으로 투입하는 윤나라를 향해 대충 한다며 걱정 어린 농담을 건넸으나 이는 눈대중으로 능숙하게 요리한다는 의미를 서툰 한국어로 표현한 것이라 현장을 웃음바다로 만들었다. 야노시호는 윤나라가 직접 준비한 딸기 막걸리를 맛본 뒤 "일반적인 술과는 차원이 다른 맛"이라며 감탄을 금치 못했고 완성된 전과 막걸리를 시식하며 연신 만족감을 드러냈다.대화 중 야노시호는 일본 현지에서도 '흑백요리사'의 인기가 뜨겁다는 소식을 전하며 윤나라에게 출연 배경을 물었다. 이에 윤나라는 "제작진의 섭외가 아닌 직접 지원을 통해 참가했다"고 답해 눈길을 끌었다. 처음에는 참가를 망설였으나 막내 동생의 권유로 도전을 결심했다는 윤나라는 요리 대결에서 승리할 수 있었던 비결로 마음가짐을 꼽았다. 윤나라는 다음 단계로 올라가기 위해 애쓰기보다 그 자리에서 멋있게 떨어지겠다는 각오로 영혼을 담아 요리에 임했다고 당시 심경을 털어놨다.또한 서울예술대학교 영화과 출신이라는 독특한 이력을 지닌 윤나라는 스토리텔링의 중요성을 강조했다. 윤나라는 "요리의 맛뿐만 아니라 심사위원을 설득할 수 있는 서사가 필수적"이라고 설명하며 "사라져가는 주모라는 직업을 부활시키고 싶어 스스로를 사장이나 셰프가 아닌 주모로 불러달라고 요청해왔다"고 밝혔다. 야노시호는 모델 일을 직접 지원하며 시작했던 본인의 과거를 언급하며 윤나라의 도전 정신에 깊은 공감을 표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr