사진 = SBS PLUS 유튜브 채널

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'나는솔로' 29기 출연했던 영자와 영수가 30기 출연자들의 데이트 장면을 보고 멘트를 하는 시간을 가졌다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '영수X순자 기싸움에 29기 SBN들 도파민 일침(결별설 해명, 잡도리)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 지난 '나는솔로' 기수인 29기 영자와 영수가 함께 만나 눈길을 끌었다. 29기 방송 당시 영자는 9살 연하인 상철과 좋은 분위기를 자아냈지만 결국 커플로 이어지지 못했다. 반면 영수는 29기 '인기남'으로 옥순과 최종 커플은 물론 현실커플로 이어져 많은 관심을 받았다.하지만 영수는 최근 온라인상에서는 두 사람이 함께 찍은 사진이 SNS계정에서 삭제되었다는 주장이 제기되며 결별 의혹이 불거진 바 있다. 이에 영자는 영수에게 "옥순님과 결별설 사실이냐"고 물었다. 그러자 영수는 "결론은 낭설이다"며 "옥순과 잘 만나고 있다"고 하면서 결별설을 일축했다.그러자 영자는 영수에게 "낮은 자세에서 잘 하라"고 조언했고 영수는 알겠다고 했다. 이후 본격적으로 두 사람은 30기 출연자들의 데이트 장면을 함께 감상했다. 우선 두 사람은 30기 영숙과 상철이 롤러장에서 데이트 한 장면에 대해 코멘트 했다.상철이 롤러를 잘 타지 못해 휘청거리자 영숙이 상철의 손을 잡아줬고 영자는 "능숙하게 하면 안 된다"고 했다. 그러자 영수는 영자에 대해 "연애고수는 다르다"고 놀려 웃음을 자아냈다. 하지만 상철과 영숙은 데이트 후 차 안에서 분위기가 안 좋아졌고 이를 본 영자는 "그 연인끼리 분위기 안 좋을 때 운전 막 하는 게 있다"고 했다. 이에 뚜벅이인 영수는 공감을 잘 하지 못하는 모습을 보였다.그러자 PD는 두 사람에게 "29기 상철님이랑 영자님이랑 마지막 데이트 때 약간 그랬다"고 했다. 이에 흠칫한 영자는 "그러면 안 되는데 미성숙한 모습 죄송하다"고 사과하기도 했다. 또한 30기 영수가 인기남으로 부상하면서 옥순과 순자를 뒤흔드는 모습에 대해 영자는 "영수들은 왜그러냐"며 29기 때도 인기남이었던 영수를 바라봤다.영수는 "영수들이 화제가 되고 있다"며 "날 포함해서 화제의 중심과 명대사 제조기와 함께해서 영광이다"고 너스레를 떨었다. 한편 30기 방송분에 대해 29기 영수는 명장면으로 30기 영호가 영숙에게 마이너스 된 거 감내하겠다는 장면을 꼽았고 29기 영자는 30기 현숙이 고독 맥주를 마시며 트름을 조용히 한 뒤 "익스큐스미"를 외친 것을 꼽았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr