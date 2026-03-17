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사진제공=채널A '몸신의 탄생'

'몸신의 탄생' 유민상이 고혈압 진단을 받은 도전자의 사연에 놀라움을 표한다. 또한 뇌혈관 관리를 위한 간단 솔루션에 또 한 번 놀란다.17일 저녁 8시 방송 예정인 채널A '몸신의 탄생'에는 약을 먹어도 좀처럼 조절되지 않는 혈압과 반복되는 두통으로 고통받고 있는 50대 도전자가 등장한다.이날 '몸신의 탄생'을 찾아온 도전자는 고혈압 진단을 받은 후 "한 번 약을 먹기 시작하면 평생 복용해야 한다"는 말에 스스로 혈압 관리를 해 보려 노력했지만 결국 약 복용을 시작했다고 털어놓는다. 하지만 약 복용을 시작한 이후에도 혈압은 쉽게 떨어지지 않았고 두통 역시 계속되었다고. 특히 도전자의 아버지는 중풍, 어머니는 뇌출혈로 세상을 떠났고 언니는 뇌동맥류 파열을 겪었을 정도로 뇌혈관 질환에 대한 가족력이 높다고 전해 안타까움을 더한다.실제로 도전자의 혈관 건강 상태를 살펴본 결과, 도전자 혈관 나이는 실제 나이보다 많은 60대 중반 수준으로 확인됐을 뿐만 아니라 혈관 역시 딱딱하게 경직된 상태로 밝혀져 모두를 놀라게 했다. 더욱 충격적인 것은 도전자의 뇌 MRI에서 막힌 미세혈관들의 흔적이 발견된 것. 도전자와 같이 고혈압으로 혈관이 손상되고 막힌 미세혈관이 늘어나게 될 경우, 혈관성 치매로 이어질 수 있다고. 특히 미세 뇌혈관은 한 번 손상되면 흔적이 사라지지 않고 심할 경우 영구적인 장애나 사망 위험까지 높일 수 있다고 전해져 심각성을 더한다.이에 정진영 몸신 메이커는 도전자의 막힌 뇌혈관을 관리하고 뇌의 능력을 되살릴 수 있는 '뇌력 UP! 프로젝트'를 제안한다. 특히 지중해 식단을 한국식으로 재해석해 만든 'K-지중해 식단'을 본 MC 유민상은 "방법이 너무 쉬운데?"라며 초간단 솔루션에 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.과연 도전자는 무너진 뇌혈관 건강을 되돌릴 수 있을지 17일 저녁 8시 채널A '몸신의 탄생'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr