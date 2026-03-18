솔로 컴백 러시로 3월 음원가가 뜨겁다

원필·아이린 등 베테랑부터 유나까지 출격

각자 다른 음악색깔로 리스너 선택권 확대

있지 유나, 레드벨벳 아이린/ 사진=텐아시아 DB

유나 / 사진 제공=JYP

아이린/ 사진 제공=SM

원필/ 사진 제공=JYP

강민/ 사진 제공=젤리피쉬

데이식스 원필과 있지 유나, 레드벨벳 아이린, 베리베리 강민이 3월 솔로 앨범으로 연달아 컴백한다. 10년차 베테랑부터 첫 솔로 도전까지 다양한 스펙트럼의 솔로 가수들이 따뜻한 봄바람을 타고 음원가에 새 바람을 불어넣는다.막내에서 솔로 가수로 변신한다. 있지(ITZY) 유나가 오는 23일 솔로 데뷔 앨범 '아이스크림'(Ice Cream)을 발매한다. 예지에 이어 그룹 내 두 번째 솔로 주자로 나서는 것. 신보에는 동명의 타이틀곡을 필두로 '비보이'(B-Boy), '블루 메이즈'(Blue Maze), '하이퍼 드림'(Hyper Dream)까지 총 4곡이 수록된다.시기가 좋다. 있지의 상승세와 솔로 데뷔 시점이 맞물리며 유나 역시 높은 관심을 받으며▾ 솔로 데뷔하게 됐다. 6년 전 발매한 곡인 '댓츠 어 노노'(THAT'S A NO NO)가 콘서트 퍼포먼스를 계기로 뒤늦게 주목받으며 역주행 인기를 누리고 있다. 있지는 인기에 힘입어 음악방송에 출연한다. 이들은 오는 19일 방송되는 엠넷 '엠카운트다운'에 출연해 '대추 노노'('댓츠 어 노노' 별명) 열풍에 화답한다. 유나 개인의 인지도와 화제성도 높아진 상황이다. 유나는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'의 홍장미 역을 맡아 연기에 도전, 당당한 면모가 돋보이는 캐릭터를 생생하게 표현하며 활동 반경을 확장했다.레드벨벳(Red Velvet) 아이린이 오는 30일 정규 1집으로 돌아온다. 솔로 가수로서는 1년 4개월 만의 복귀다. 아이린은 이번 앨범을 통해 오랜 시간 응원해준▾ 팬들의 변함없는 응원 속에서 아이린이 스스로의 가장 든든한 지지자가 돼 단단해져 가는 여정을 그려낸다. 정규 앨범인 만큼 다채로운 장르의 곡들로 꽉 채웠다. 정규 1집 '비기스트 팬'(Biggest Fan)은 앨범과 동명의 타이틀곡을 포함해 다양한 분위기의 총 10곡으로 구성된다. 그만큼 다양한 목소리를 들을 수 있을 전망이다.아이린은 솔로로서의 가능성을 성적을 통해 입증했다. 지난 2024년 11월 발매한 첫 번째 미니앨범 '라이크 어 플라워'(Like A Flower)은 초동 판매량 33만 장을 돌파했다. 해당 앨범은 한터차트, 써클차트 리테일 앨범 차트 일간 1위, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 23개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등을 기록했다.데이식스(DAY6) 원필이 오는 30일 솔로 미니 1집으로 컴백한다. 정규 1집 '필모그래피'(Pilmography) 이후 약 4년 만에 선보이는 솔로 앨범이다. '언필터드'(Unpiltered)에는 타이틀곡 '사랑병동'을 필두로 'Toxic Love'(톡식 러브), '어른이 되어 버렸다', 'Up All Night'(업 올 나잇), 'Step by Step'(스텝 바이 스텝), '백만송이는 아니지만', '피아노'까지 총 7곡이 수록된다.그간 특유의 따뜻한 감성을 선보인 원필은 이번 앨범을 통해 싱어송라이터로서의 역량을 뽐낸다. 그는 2015년 9월 데이식스로 데뷔한 이후 꾸준히 곡 작업에 참여했다. 이번에도 타이틀곡을 포함한 신보에 수록된 전곡 크레디트에 이름을 올리며 음악적 색채를 담아냈다.앨범명 'Unpiltered'는 필터를 거치지 않은 상태의 원필을 의미한다. 다듬고 정제해서 보여주기보다 있는 그대로의 모습을 남기는 데 초점을 맞춰 원필의 내면과 서사를 자연스럽게 담아냈다. 데이식스가 밴드 열풍을 몰고 온 가운데 원필이 솔로로서 선보일 곡에도 관심이 쏠린다.베리베리(VERY VERY) 강민이 오는 26일 솔로 가수로 대중 앞에 선다. 가요계에 발을 내디딘 이후 7년 만의 솔로 데뷔다. 엠넷 보이그룹 서바이벌 오디션 프로그램 '보이즈2플래닛'에서 두각 나타냈던 강민. 최종 9위를 기록하며 8명을 뽑는 데뷔조에는 들지 못했지만, 대중에게 눈도장을 찍는 데는 성공했다. 이 기세를 몰아 솔로 앨범 '프리 폴링'(Free Falling)을 발매한다.서바이벌 프로그램 출연으로 시청자들의 눈길을 끌었던 이들은 여럿 있지만▾, 반짝인기에 그친 경우가 많다. 결국 중요한 것은 가수 본인의 실력과 곡의 퀄리티다. 이번 솔로 앨범은 강민이 현재의 관심을 장기적인 활동 기반으로 전환할 수 있을지를 판가름할 분기점이 될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr관련 주제: 솔로컴백, 데이식스원필, 있지유나, 레드벨벳아이린, 베리베리강민, 3월음원