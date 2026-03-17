/ 사진=ENA 월화드라마 ‘클라이맥스’

/ 사진=ENA 월화드라마 ‘클라이맥스’

배우 차주영이 '클라이맥스'에서 열연 중이다.지난 16일 방송된 ENA 월화드라마 '클라이맥스'에서 차주영이 WR 호텔 사장이자 WR 그룹의 실세, 이양미로 분했다.이날 방송에서 이양미(차주영 분)는 추상아(하지원 분)를 쥐락펴락하며 예사롭지 않은 분위기를 풍겼다. 무엇보다 추상아의 현 상황을 짚으며 위로하듯 잔을 채워주는 이양미의 면면은 보는 이들마저 숨죽이게 했다.뿐만 아니라 차기 대권주자인 남혜훈(윤사봉 분)을 언급하던 이양미는 추상아의 한마디에 서늘한 경고를 날렸다. 더욱이 박차고 일어선 추상아에게 판단을 잘 해야 될 거라며 그의 숨통을 조여갔다.그런가 하면 비서진들을 이끌고 호텔에 들어선 이양미의 모습에서는 편집증적인 성향마저 느껴졌다. 호텔 구조물부터 향기까지 소소한 것 하나하나 디테일하게 지시하는 행동이 모두를 놀라게 한 것.이처럼 차주영은 시작부터 강렬한 인상을 남기며 시청자를 단박에 사로잡았다. 특히 우아하고 여유로운 미소 뒤에 날카로운 칼날이 숨겨져 있는 캐릭터를 생동감 있게 구현해 극의 몰입을 한껏 끌어올렸다.더불어 찰나에 인물의 감정 온도를 뒤바꾸는 표현력이 작품의 텐션을 팽팽하게 끌어당겨 긴장감을 고스란히 전달했다. 이렇듯 차주영은 또 한 번 새로운 캐릭터로 탈바꿈해 모두를 놀라게 했다. 이에 앞으로 이양미의 서사와 차주영의 호연에 많은 기대가 더해진다.한편, ENA 월화드라마 '클라이맥스'는 매주 월, 화 밤 10시에 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr