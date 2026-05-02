환희가 어머니를 위한 특별한 이벤트를 준비하다 방송 최초로 오열한다./사진제공=KBS2

환희가 어머니를 위한 특별한 이벤트를 준비하다 방송 최초로 오열한다./사진제공=KBS2

환희(44)가 어머니를 위한 특별한 이벤트를 준비하다 방송 최초로 오열한다.2일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 어머니와의 합가를 위해 '효도 풀코스'를 준비한 환희의 에피소드가 공개된다.환희는 어머니를 위한 선물부터 식사 준비, 이불 빨래까지 책임지는 '효도 데이'를 선포한다. 특히 요리 경험이 전무한 환희는 김치볶음밥에 도전하지만, 기상천외한 요리 실력으로 어머니를 경악하게 한다. 또 탈수도 하지 않은 이불을 건조대에 널어 집안을 물바다로 만드는 등 허당미 넘치는 살림 실력이 나타나며 웃음을 자아낸다. 이를 지켜보던 MC 은지원은 "분량 천재다. 새로운 사고뭉치다"라며 혀를 내둘렀다는 후문이다.환희는 어머니를 모시고 사진관으로 향한다. 제주도조차 가본 적이 없다고 밝힌 어머니를 위해 여권 사진 촬영을 제안하고, 어머니는 74년 만에 첫 여권 사진을 찍어 드디어 환희와 어머니의 생애 첫 해외여행이 성사될지 관심을 끈다.사진관에서 환희 어머니의 예상치 못한 돌발 행동이 이어진다. 뒤늦게 이 상황을 알게 된 환희는 어머니의 모습을 보며 눈물을 터뜨린다. 1999년 데뷔 이후 단 한 번도 방송에서 눈물을 보인 적 없던 환희가 아이처럼 소리 내어 오열하자, 어머니 역시 아들의 처음 보는 모습에 당황하며 함께 눈시울을 붉힌다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 은지원과 박서진 역시 함께 눈물을 흘리며 숙연해진 마음을 감추지 못한다. 모두를 울린 환희 어머니의 돌발 행동이 무엇일지 이목이 쏠린다.웃음과 감동이 오가는 환희 모자의 하루는 2일(토) 밤 9시 20분 방송되는 '살림남'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr