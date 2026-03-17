[사진 출처 : ‘내가 아니기를 (Feat. 유성은)’ 라이브 클립 캡처]

가수 유성은이 피처링한 유세윤의 신곡 ‘내가 아니기를 (Feat. 유성은)’ 라이브 클립이 공개된 가운데, 호소력 짙은 A급 보컬로 B급 감성에 힘을 보태며 존재감을 드러냈다.유성은은 지난 15일 유브이 방(UV BANG) 유튜브 채널을 통해 공개된 '내가 아니기를' 라이브 클립에 출연, 금빛 샹들리에가 장식된 감미로운 무대 위에서 유세윤과 듀엣 무대를 펼쳤다. 로맨틱한 분위기와는 달리, 가발을 쓴 채 애절하게 고백하는 유세윤과 이를 단호하게 거절하는 유성은의 설정이 묘한 대비를 이루며 독특한 재미를 더했다.영상 속에서 유세윤은 처음부터 유성은만을 바라보며 노래를 가장한 '고백 공격'을 이어갔다. 그러나 유성은은 "부디 나를 좋아하지 말아줘"라며 시선을 피한 채 노래를 이어갔다. 곡이 클라이맥스로 향할 무렵 꽃다발을 건네며 고백을 시도하자, 유성은은 폭발적인 가창력을 쏟아내며 단호하게 거절했다.특히 강렬한 보컬과 함께 바람이 일며 유세윤의 가발이 벗겨질 듯 넘어가는 장면이 유쾌함을 끌어올렸다. 이처럼 두 사람의 상황극과 감정선이 어우러지며 마치 한 편의 드라마 같은 장면이 연출됐다.유성은은 흔들림 없는 눈빛과 폭발적인 가창력으로 곡을 이끌며 진지한 발라드 감정을 완성했고, 부담스러운 구애에도 안정적인 라이브를 선보이며 존재감을 드러냈다.‘내가 아니기를(Feat. 유성은)’은 지난 14일 발매된 곡으로, 유세윤과 B.O.K가 함께 작업했다. 짝사랑 고백을 거절하는 여자의 복잡한 마음을 담은 발라드다. 유성은은 피처링 보컬로 참여해 안정적인 가창력과 감정 표현으로 곡의 몰입도를 끌어올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr