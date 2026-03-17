박재현, 이혼 2년 만에 입 열었다…"딸 수술 앞두고 살기 싫다더라" ('X의사생활')

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‘X의 사생활’의 첫 주인공 한혜주가 ‘X’ 박재현의 사생활은 물론, 전 남편이 이혼을 결심한 과정을 듣다가 여러 복잡한 심경을 드러낸다.17일 오후 10시 첫 방송되는 이혼 부부들의 입장 정리 리얼리티 TV CHOSUN ‘X의 사생활’ 1회에서는 연기자 박재현의 16세 연하 ‘X(전처)’ 한혜주가 출연해, 김구라-장윤정-정경미-천록담이 경악할 이혼 스토리를 풀어놓는다.이날 박재현은 VCR 화면에 등장, 이혼 후 ‘사생활’을 낱낱이 보여준다. 그는 이혼 당시에 대해 “딸 심장 수술을 앞두고 혜주가 (우리) 부모님과 살기 싫다고 하더라. 결국 집을 나와 이혼하자고 말했다”고 밝혀 모두를 놀래킨다. 이를 지켜보던 한혜주는 “(제가) 할 말이 너무 많은데”라며 억울한 표정을 감추지 못하고, 박재현이 부모님과 관련된 발언을 덧붙이자 MC들마저 경악해 둘 사이에 어떤 사연이 있었던 것인지 궁금증을 끌어올린다.이어 박재현이 ‘4평 원룸’에서 생활하는 현재 모습을 공개하자, 장윤정은 “왜 또 이렇게 사냐”라며 안쓰러워한다. 반면 김구라는 “뭐 (이혼하고) 떵떵거리고 살 줄 알았어?”라며 T적 팩폭을 날려 짠내 웃음을 안긴다. 그러면서도 김구라는 “아이가 있으면 X가 엄청 잘 사는 것도 나쁘지 않다”며 자신의 경험에서 나온 솔직한 고백으로 상황을 정리한다.아침 7시, 식당으로 출근한 박재현은 10시간 만에 주방에서 벗어난다. 이때 ‘서프라이즈’ 동료 배우 정국빈이 그를 찾아오고, 오랜만에 절친과 이야기를 나누던 박재현은 “나는 배우가 아니라 재연배우였다. 딸이 ‘재연배우의 딸’로 불리는 게 싫었다. 딸에게 큰 상처가 될 것 같았다”고 털어놔 스튜디오를 먹먹하게 만든다.이에 정국빈은 “지금은 양육비를 줄 형편이 되냐. 형수는 어리니까 (다른 사람과) 가정을 차리면 어떨 것 같냐”며 현실적인 질문을 던진다. 박재현은 “혜주는 좋은 사람 만나서 잘 살면 좋지”라고 말하지만, 이를 들은 김구라는 “이혼해놓고 무슨 좋은 사람을 만나. 말 같지도 않은 얘기”라며 ‘팩폭’한다.이후 박재현은 딸과의 면접 교섭 현장부터 이혼 후 첫 소개팅에 나선 모습까지 모두 공개한다. 이를 지켜보던 한혜주는 눈물을 쏟는 등 복잡한 감정을 드러내 그 배경에 관심이 쏠린다. 이혼 2년 만에 처음으로 ‘X의 사생활’을 지켜본 한혜주와 ‘X’ 박재현의 숨겨진 사연은 이날 오후 10시 방송되는 ‘X의 사생활’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr