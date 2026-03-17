김수미 / 사진 = 김수미 SNS 캡처

힙합듀오 다이나믹 듀오 개코의 전 부인이자 모델 김수미가 일주일간의 건강 난조로 인해 수척해진 근황을 공개해 화제를 모았다.17일 김수미는 자신의 SNS에 "일주일 아프다가 이제 살아남"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 김수미는 칼단발 헤어 스타일에 블랙 민소매 톱을 매치해 시크한 분위기를 자아냈다.특히, 그의 얇은 목 라인과 깊게 파인 쇄골이 눈길을 끌었다. 일주일간 앓았다는 사실을 증명하듯 사진 속 김수미는 날렵해진 턱선과 소멸 직전의 얼굴을 자랑했다. 현재는 건강을 회복한 것으로 보이는 그는 숨길 수 없는 물광 피부로 누리꾼들의 감탄을 사기도 했다. 해당 사진이 게재되자 온라인 상에서는 "얼른 나아라", "너무 예쁘다" 등 응원이 쏟아졌다.한편, 김수미는 지난 1월 힙합 그룹 다이나믹 듀오의 개코와 결혼 14년 만에 이혼을 발표했다. 슬하에 1남 1녀를 둔 두 사람은 부부로서의 인연은 정리했지만 부모로서의 책임과 역할을 함께 유지하겠다고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr