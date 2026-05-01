사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

사진=유튜브 '조현아의 평범한 목요일 밤'

배우 임지연이 문신 제거 계획을 밝혔다.지난 30일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '지연아 너 언제까지 예뻐? 내년에도 예쁘고 후년에도 예쁘겠지?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 임지연은 "20대 때 한 아이라인 문신 제거를 하고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "스무 살 때 동기랑 눈에 반영구 문신을 했다. 당시 화장을 할 줄 몰라서 '이거 하면 평소에도 화장 안 해도 되는 거 아니야?' 싶었다"고 전했다.하지만 결과는 기대와 달랐다고. 임지연은 "반영구가 아니라 영구 문신 같다. 지금까지 안 지워진다. 너무 새까맣다"며 후회를 드러냈다. 이어 "사극 촬영처럼 문신을 지워야 하는 장면에서는 일부러 지운다"고 덧붙였다."속눈썹 다 빠지는 거 아니냐"는 조현아의 걱정에, 임지연은 "레이저로 지우는 방법이 있다고 들었다. 다만 부기가 심해서 오래 쉬어야 한다고 하더라"면서 "지금은 촬영 때문에 못 하고 있는데, 이번 작품 끝나자마자 꼭 지울 것"이라고 강조했다.'더 글로리'에서 강렬한 악역 이미지로 주목받았던 임지연은 "실제로는 부드러운 인상이라는 말을 많이 듣는다. 생각보다 착하게 생겼다는 얘기를 자주 듣는다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.예전에는 하루에 몇 시간씩 운동하는 게 나를 위한 시간이라고 생각했다는 그는 "지금은 생각이 바뀌었다. 진짜 나를 위한 건 잠과 휴식이다. 많이 자고 쉬는 시간이 오히려 더 중요하다는 걸 깨달았다"고 이야기했다."하고 싶은 거 다 하겠다"고 선언한 임지연은 조현아와 함께 여행 가기로 약속하며 "유명세? 길거리에서 나는 요리조리 잘 도망다닌다. 약간 모자라 보이면 된다. '설마 저 사람이 임지연이겠어?'라는 느낌을 주면 아무도 못 알아본다"고 변장(?) 노하우를 공개해 폭소케 했다.한편, 임지연은 오는 5월 8일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 조선 악녀 '강단심'과 현대의 무명 배우 '신서리'로 1인 2역을 맡아 빙의 로맨스를 선보인다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr