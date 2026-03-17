사진제공=JYP엔터테인먼트

밴드 데이식스 원필이 첫 솔로 미니 앨범 'Unpiltered'(언필터드)의 콘셉트 포토를 공개했다.소속사 JYP엔터테인먼트는 16일 오후 공식 SNS 채널에 원필의 미니 1집 티저 이미지 4장을 게시했다. 원필은 앞서 무드 필름과 콘셉트 필름, 트랙리스트 등을 순차적으로 선보였다.사진 속 원필은 소파에 앉아 정면을 응시하고 있다. 차분한 표정을 통해 이번 신보의 분위기를 드러냈다.이번 앨범 "Unpiltered"는 원필의 내면을 있는 그대로 표현하는 데 중점을 뒀다. 원필은 타이틀곡 "사랑병동"을 비롯해 수록곡 전곡 작업에 참여했다.원필의 솔로 미니 1집은 오는 30일 오후 6시 정식 발매될 예정이다. 이어 5월 1일부터 3일까지 사흘간 단독 콘서트 "WONPIL SOLO CONCERT 'Unpiltered'"를 개최한다. 공연 관련 상세 정보는 추후 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr