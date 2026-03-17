'57세 돌싱' 탁재훈, ♥열애에 입 열었다…"언제나 준비 되어 있어" ('신랑수업2')

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'돌싱' 탁재훈(57)이 숨겨왔던 ‘연애 욕구’를 드러낸다.탁재훈은 오는 19일 첫 방송되는 채널A ‘신랑수업2’에 새로운 MC로 합류, ‘신랑즈’ 김성수-진이한을 향한 질투를 폭발시킨다. 이날 오프닝에서 신랑 학교의 ‘학생 주임’으로 명받은 탁재훈은 ‘교장’ 이승철과 ‘연애부장’ 송해나가 자리한 가운데, “김성수도 학생을 하는데 왜 나는 학생 하면 안 되냐?”고 앙탈을 부려 웃음을 안긴다. 이어 그는 “‘신랑수업’ 시즌1에서 김성수와 박소윤이 잘 되어가는 상태로 이야기가 끝나 너무 궁금했다”면서 “이번 시즌에서도 파이팅하길 바란다”고 ‘로맨스 필터’를 장착한다.탁재훈은 “아직 마음에 연애 불씨를 계속 가지고 있냐?”라는 송해나의 질문에 “언제나 학생이 될 준비가 되어 있다”고 거침없이 답해 현장을 초토화시킨다. 자신의 추천으로 ‘신랑수업2’의 학생이 된 진이한에 대해서는 “차분하고 순하면서 다정한 남자다. ‘신랑수업’을 통해 좋은 신랑이 될 거라 확신한다”고 칭찬을 아끼지 않는다. 탁재훈의 지원사격 속, 진이한은 신입생의 필수 관문인 ‘애교 3종 세트’를 선보인다. 이때 탁재훈은 진이한을 압도하는 ‘뽀뽀 애교’를 직접 시전해 잔망미를 발산한다.유쾌한 분위기 속, 송해나도 새로운 ‘멘토군단’으로 함께하게 된 소감을 밝힌다. 그는 “남의 연애 전문가”라며 인기 ‘연프’ MC로서의 자부심을 드러내는가 하면, “앞으로 김성수와 진이한에게 여자들이 뭘 좋아하는지를 밀착 코칭하겠다”고 선포한다. 실제로 송해나는 김성수, 진이한에게 “남녀를 불문하고 호감 상대에게는 무조건 ‘리액션’을 잘해야 한다”고 ‘여심 저격’을 위한 조언을 해준다.박소윤과 핑크빛 만남을 지속 중인 김성수의 더욱 진해진 로맨스와 진이한의 생애 첫 소개팅, 이를 지켜보는 3MC 이승철-탁재훈-송해나의 유쾌한 연애 조언은 이날 오후 10시 방송되는 ‘신랑수업2’ 첫 회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr