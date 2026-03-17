킥플립/ 사진 제공=JYP

킥플립/ 사진 제공=JYP

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 보이그룹 킥플립(KickFlip)이 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'로 컴백한다.킥플립은 다음 달 6일 네 번째 미니 앨범 'My First Kick'(마이 퍼스트 킥)을 정식 발매한다. JYP는 3월 17일 0시 그룹 공식 SNS 채널에 새 앨범 트랙리스트 영상과 이미지를 게재했다.트랙리스트에 따르면 'My First Kick'에는 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'를 필두로 'Twenty'(트웬티), 'Stup!d'(스튜피드), '거꾸로', 'Scroll'(스크롤), 'Roar'(로어), 'My Direction'(마이 디렉션)까지 총 7곡이 수록된다. 신보 정식 발매에 앞서 선공개한 'Twenty'를 통해 청량한 에너지를 선사한 이들이 새 앨범으로 선보일 한층 성장한 음악 역량에 기대가 집중된다.데뷔 앨범 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)을 시작으로 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!), 미니 3집 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립), 디지털 싱글 'From KickFlip, To WeFlip'(프롬 킥플립, 투 위플립)까지 꾸준히 곡 작업에 참여해 오고 있는 멤버들은 신보 타이틀곡을 포함한 전곡 크레디트에 이름을 올리며 킥플립 만의 개성을 담아냈다.유쾌한 첫사랑을 그린 세 번째 미니 앨범 'My First Flip' 이후 약 7개월 만에 발표하는 미니 4집에서는 모든 게 처음이라 서툰 스무 살의 봄 그리고 계속되는 첫사랑 이야기를 담았다. 멤버 전원 20대의 초입에 선 킥플립이 설렘 가득한 청춘 이야기를 안고 팬들 곁을 찾을 예정이다.올봄 가요계를 풋풋하게 물들일 킥플립의 미니 4집 'My First Kick'과 타이틀곡 '눈에 거슬리고 싶어'는 4월 6일 오후 6시 음원사이트를 통해 감상할 수 있다. 발매 당일 오후 7시에는 Mnet M2 컴백쇼, 8시 컴백 쇼케이스를 진행한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr