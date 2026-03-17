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영화 '왕과 사는 남자' 촬영 당시 배우 유해진이 장항준 감독에게 잔소리를 쏟아내 현장 분위기가 심각해졌던 일화가 공개됐다.오는 18일 방송되는 MBC '손석희의 질문들'에는 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남')의 장항준 감독과 유해진, 제작사 온다웍스의 임은정 대표가 출연한다.이날 장항준 감독은 예의 재기 넘치는 이야기꾼의 모습을 여지없이 보여줬고, 유해진은 그런 장 감독을 걱정스럽게 바라보면서도 영화와 감독에 대한 애정을 숨김없이 보여줬다. 유해진은 "영화를 끝내면 빨리 잊고 싶어 한다. 그래야 다음 작품에 매진할 수 있기 때문인데 '왕사남'은 그 감정에 아직도 빠져서 헤어 나오질 못하고 있다. 이런 경험은 처음"이라고 밝혔다. 장 감독은 "유해진 배우가 이 영화를 멱살 잡듯이 잡고 끌고 갔다. 유해진은 대안 없는 엄흥도였고, 그가 있었기 때문에 영화가 시작될 수 있었다"고 토로하기도 했다.실제로 유해진이 촬영을 끝내고 편집에 들어갔을 때 장 감독에게 편집을 너무 쉽게 하는 게 아니냐며 심하게 잔소리해 현장 분위기가 매우 심각해졌던 때도 있었다고. 장 감독은 "아마 영화 역사상 배우가 감독에게 편집 더 잘하라고 잔소리한 첫 케이스였을 것"이라고 너스레를 떨었다. 유해진은 "그래도 장 감독이 다음 날 쿨하게 '편집을 다시 해보니 네 말이 맞더라'고 하더라"고 해 웃음을 자아냈다.급작스럽게 출연하게 된 임은정 대표는 "해학도 있고, 진지함도 있고, 정의감도 동시에 가진 장 감독이야말로 이 영화를 만들어낼 수 있는 유일한 감독이라고 봤다"고 고집스럽게 장 감독에게 매달린 이유를 설명했다. 이어 그는 "유해진 배우가 합류하게 되면서 제작의 숨통도 트일 수 있었다"고 털어놓았다. 다니던 회사를 그만두고 3년 만에 영화에 뛰어든 것에 대해선 "만일 손익분기점도 안됐다면 아무런 대책이 없었다"고 실토하기도 했다. 장 감독은 "이렇게 빈손으로 덤비는 제작자는 처음이었다"고 말해 웃음을 안겼다.'왕사남'의 주역들이 출연하는 '손석희의 질문들'은 18일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr