나영석 PD, 이서진 인성 폭로했다…"남 눈치 안 보고 행동, 조용히 챙겨" ('달라달라')

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넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라'가 공개를 한 주 앞두고 놓쳐선 안 될 관전 포인트와 스틸컷을 공개했다.오는 3월 24일 공개되는 '이서진의 달라달라'는 이서진과 나영석 PD의 계획도 없고 대본도 없는 미국 방랑기 예능이다. 우당탕탕 아프리카 케냐 여행기로 화제를 모은 '케냐 간 세끼'에 이어 나영석 사단이 넷플릭스에서 선보이는 두 번째 예능이다.무엇보다 이번 여행의 특별한 점은 특유의 시니컬함과 솔직한 입담으로 사랑받은 이서진이 텍사스 가이드로 나섰다는 것. 텍사스를 제2의 고향으로 여길 만큼 남다른 애정을 지닌 이서진과 그를 믿고 따라나선 나영석 일행의 좌충우돌 여행이 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.오랜만에 이서진과 여행을 떠난 나영석 PD는 “리얼리티 예능은 한 사람의 성격을 보여주기에 출연자의 호감도가 프로그램의 절반 이상을 차지한다”라며 이서진에 대해 “남의 눈치 안 보고 거침없이 행동하지만, 한편으로는 조용히 주변을 챙긴다”라고 매력을 짚었다. 김예슬 PD 역시 “이서진 배우의 차가운 듯하지만 따뜻한 ‘겉바속촉’ 면모가 시청자분들이 매력적으로 느끼는 포인트이지 않을까”라고 생각한다며 “여행 내내 투덜거리는 듯하지만, 실은 다 챙겨주는 모습을 보며 ‘내 주변에도 있었으면’하고 생각하게 되는 분이었다”라고 특별한 가이드의 활약을 기대케 했다.어디로 흘러갈지 모르는 ‘제멋대로 방랑 여행’은 '이서진의 달라달라'에서만 볼 수 있는 핵심 포인트다. 무엇보다 텍사스라는 색다른 여행지가 눈길을 끈다. 영화에서만 보던 서부극 같은 풍경이 눈앞에 펼쳐지고, 이서진과 일행은 마치 시간 여행을 온 듯한 기분으로 여정을 이어간다. 깨알 같은 미국 지식과 넘치는 ‘텍사스 자부심’을 가진 이서진을 필두로 한 치 앞을 예측할 수 없는 여행 코스가 펼쳐진다.13시간을 날아 도착한 미국에서 감자탕과 딤섬을 먹다 롤러장에 가는 독특한 감성부터, NASA 체험보다는 ‘굿즈 숍’ 그리고 풋볼 스타디움까지 이서진의 ‘덕심’을 따라가기까지. 계획도, 목적도, 이유도 없이 오로지 가이드 이서진을 따라가는 코스는 이제껏 경험한 적 없는 여행을 선보인다.나영석 PD는 “대단할 것 없는 아저씨들의 자기 멋대로, 취향대로 여행기”라며 “텍사스라는 동네가 기존의 여행프로그램에서 많이 등장한 곳이 아닌 만큼, 같이 여행한다는 느낌으로 봐주신다면 감사할 것 같다”라고 전했고, 김예슬 PD는 “정석보다는 하고 싶은 대로 하는 텍사스 여행이다. 이서진 배우의 취향을 원격으로 함께 향유하는 여정이자, 오랜 동료애가 빛나는 재밌는 예능이 될 것”이라며 기대를 당부했다.15년의 우정을 자랑하는 이서진과 나영석의 만남은 그 자체로 기대감을 높인다. 이서진의 무한 텍사스 사랑, 친한 친구들에게 소개해 주고 싶은 마음에서 시작한 '이서진의 달라달라'인 만큼, ‘찐친’들과의 케미스트리 역시 빼놓을 수 없는 포인트다.툴툴대는 가이드 ‘미스터 리’에 비해, 한껏 들뜬 텐션을 예고하는 일행들의 모습이 유쾌함을 전한다. 여기에 쌓인 시간만큼 서로를 너무 잘 아는 이들이 온갖 ‘디스’와 ‘드잡이’를 통해 티격태격 케미스트리를 선보인다. 김예슬 PD는 “후반 작업을 하며 마치 깨발랄 여자 주인공과 시니컬한 남자 주인공의 로맨틱 코미디 같다고 이야기했다. 툴툴대지만 누구보다 동생을 챙기는 말 뿐인 이서진 배우, 타박받아도 굴하지 않는 나영석 선배의 뻔뻔함도 또 하나의 재미 포인트가 될 것”이라면서 기대감을 높였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr