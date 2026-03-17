사진=플레디스

사진=플레디스

그룹 TWS(투어스)가 '챌린지 히트 메이커'로서 존재감을 더욱 확고히 하고 있다.17일 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡에 따르면 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 미니 4집 타이틀곡 'OVERDRIVE'가 삽입된 숏폼 영상(오리지널 사운드 포함)이 전날(16일) 기준 230만 건을 돌파했다. 이는 K-팝 보이그룹의 곡을 통틀어 최상위권에 해당하는 수치다.'OVERDRIVE' 음원을 사용한 틱톡 게시물의 누적 조회수는 도합 44억 회(3월 15일 기준)가 넘는다. 이처럼 높은 인기에 힘입어 이 곡은 틱톡 내 음원차트인 한국 '상위 50', '바이럴 50'의 상위권을 지키고 있다.'OVERDRIVE' 음원을 활용한 '앙탈 챌린지' 열기는 글로벌로 확산 중이다. 중화권 톱스타 짜오루쓰(赵露思), 차이이린(蔡依林), 쉬광한(許光漢), 천저위안(陈哲远), 리우위신(刘雨昕)을 비롯해 일본 톱 아티스트 야마다 료스케, 인기 뮤지션 리라스(Lilas, 요아소비 이쿠라), 유명 아역 노노카짱 등이 TWS의 '앙탈 붐'에 합류했다.열풍은 스포츠계로도 뻗어 나갔다. 포뮬러 원(F1) 드라이버 저우관위(周冠宇)도 이 챌린지에 참여해 전 세계 팬들의 이목을 집중시켰다.숏폼 플랫폼에서 불붙은 '앙탈 붐'은 음원 차트 장기 흥행으로 이어졌다. 'OVERDRIVE'는 음원이 발매된 지 5개월이 지난 현재까지도 멜론 일간·주간·월간 차트 순위권에 들고 있다. 데뷔곡'첫 만남은 계획대로 되지 않아'에 이어 '차트 붙박이'로 자리매김한 이들의 저력이 돋보인다.한편 TWS는 오늘(17일) 오후 9시 팀 공식 유튜브 채널을 통해 자체 예능 'TWS:CLUB' 새 에피소드를 공개한다. 데뷔 2주년을 맞은 TWS의 숙소 생활을 그린 이번 편은 전원 성인이 된 멤버들의 유쾌한 야식 파티 현장이 예고돼 팬들의 기대감을 높였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr