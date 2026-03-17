“부모님도 피곤해 하셔”…말 많은 김남길, 끝내 묵언수행('핑계고')

배우 김남길이 요즘 묵언수행 중이다.지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '100분 토크는 핑계고'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 연예계 투머치토커 배우 주지훈, 김남길, 윤경호가 게스트로 나섰다.이날 김남길은 "죄송한데 사실 오늘 저렇게 스케치북이나 이런걸로 얘기해야하지 않나 생각했다"며 "요즘 묵언수행중이다"라고 발언했다.유재석은 "묵언수행 왜한다는거냐"고 물었고, 김남길은 "요즘 너무 말이 많아서 우리 부모님도 피곤해 하신다"고 너스레를 떨었다. 이에 윤경호는 "너 팬미팅 5시간 했다는 얘기가 있더라"라고 물었고, 김남길은 "사람들이 오해하고 계신데 내가 말을 많이 해서 5시간 한게 아니다. 나는 심지어 그날 말도 많이 안했다"라고 억울함을 표시했다.김남길은 "초반에 한두시간 정도는 행사를 끝내려고 하자 팬들이 '안돼요 싫어요 더해요' 했는데 (5시간이 지나니까) 이제 반응이 '집에 갈까요? 이제 가야되는데 막차도 타셔야되고' 했더니 다들 그냥 '그걸 이제야 물어본다'는 분위기였다"며 "근데 진짜로 되게 자유롭게 우리는 화장실도 그냥 진짜 왔다갔다 하시고. 갈사람들은 가시고. 왜냐면 지방사시는 분들은 막차도 있으니까"라고 떠올렸다.특히 그는 "우리 팬미팅에 오신 따님을 기다리는 어머니가 '남길씨 저희 딸 오늘 보내주시는거죠?' 해서 팬들 납치설까지 있었다. 근데 그걸 (주)지훈이가 보고 나서 '형 너무 밥은 좀 먹이면서 해야되는거 아니냐'더라"라고 털어놨다. 이에 윤경호는 "5시간은 좀 힘들다"고 놀랐고 김남길은 "다양하게 5간이지 오해하실까봐. 순전히 내가 떠드는 시간으로 5시간을 갖는건 아니다"라고 해명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr