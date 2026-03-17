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‘틈만 나면,’에서 유재석이 중학생 틈 주인들의 히어로로 활약한다. 앞서 유재석은 2008년 나경은과 결혼했으며, 2010년 아들 지호와 2018년 딸 나은이를 품에 안았다.SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티. 지난 10일 방송에서는 최고 시청률 5.2%, 2049 1.8%로 2049 기준 동시간대 1위는 물론 이날 방송된 모든 프로그램 중 1위를 차지하며 화요일 예능 강자의 저력을 보여줬다. (닐슨코리아 수도권 기준) 오늘(17일) 방송은 2 MC 유재석, 유연석과 함께 배우 박성웅, 이상윤이 대치동 일대에서 힐링 타임을 선사한다.유재석이 중2 틈 주인들을 위한 ‘현실 상담사’로 변신한다고 해 눈길을 끈다. 유재석은 조리원 동기이자 단짝 친구인 틈 주인들의 세뱃돈 고민에 귀를 쫑긋 세운다. 틈 주인이 “아빠랑 모아 둔 세뱃돈으로 갖고 싶은 걸 사기로 약속했는데, 엄마가 반대했다”라며 하소연하자, 유재석은 곧장 “세뱃돈은 내 돈인데!”라며 과몰입 공감으로 자연스럽게 상담을 시작한다. 하지만 틈 주인의 위시 리스트 가격대가 ‘지호 아빠’ 유재석의 생각보다 높자, 유재석은 “사실 아빠는 힘이 없다. 엄마 말을 들어야지”라며 급 태세 전환에 나서 웃음을 자아낸다. 급기야 세배조차 하지 않았다는 틈 주인의 말에 “그러면 안 돼. 세배는 아침에 눈 뜨면 무조건 하는 거야”라며 현실 아빠의 생존 꿀팁(?)을 곁들여 폭소를 더 한다.이날 유재석이 중학생 틈 주인들의 기대에 응답하며 그동안의 부진에서 벗어나 히어로로 거듭난다는 전언이다. 유재석은 ‘쓰레기통 농구’의 시작부터 심상치 않은 기세를 내뿜는다고. 유재석은 '한 손 신공'을 발동하며 거침없는 골인 퍼레이드로 모두를 웅성거리게 한다. 유재석은 생각지 못한 흐름에 “내가 죽어라 연습할게”라며 하드캐리까지 선언, 당당히 농구 에이스로 등극한다. 심지어 박성웅이 “여기 바람의 영향이 있어!”라며 투정 아닌 투정을 부리자, 유재석은 “여기 실내인데?”라고 단칼에 받아치며 핑계를 원천 차단, 정공법을 선언해 그의 활약에 초미의 관심이 커졌다는 후문이다.과연 유재석은 ‘연습 메시’의 설움을 벗고 중2 틈 주인들의 히어로로 거듭날 수 있을지, 손에 땀을 쥐게 하는 농구 미션의 결과는 ‘틈만 나면,’ 본 방송에서 확인할 수 있다. ‘틈만 나면,’은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr