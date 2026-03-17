김지영, 큰 원피스로 D라인 감췄다… ♥윤수영 없이 태교여행

‘하트시그널’ 김지영이 태교여행을 떠났다.지난 16일 김지영은 자신의 계정에 승무원 친구와 떠난 여행사진을 공개했다.임신한 김지영은 친구와 함께 베트남 나트랑으로 태교여행을 떠났다. 남편 윤수영은 동행하지 않았다. 김지영은 넉넉한 핏의 원피스로 D라인을 가렸다.한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr