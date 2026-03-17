사진 제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 세븐틴 도겸X승관의 첫 단독 투어가 매진 행렬 시동을 걸었다.17일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 'DxS [소야곡] ON STAGE - INCHEON'의 티켓이 전날 FC 멤버십 선예매가 시작되자마자 빠르게 완판'다. 공연은 다음 달 17~19일 인천 인스파이어 아레나에서 개최된다.'DxS [소야곡] ON STAGE'는 제목 그대로 도겸X승관의 진솔한 세레나데를 무대에서 만날 수 있는 자리다. 앞서 공개된 개인 포스터는 이들의 미니 1집 타이틀곡 'Blue'에 담긴 감성적인 분위기를 고스란히 옮겨와 눈길을 끈다. 푸른 톤의 배경 앞에 선 두 사람의 모습은 목소리로 완성하는 한 편의 드라마 같은 공연을 기대하게 만든다.도겸X승관은 인천에 이어 4월 29~30일 치바 마쿠하리 멧세, 5월 30~31일 대구 엑스코, 6월 6일 마카오 더 베네시안 아레나, 7월 25일 가오슝 아레나까지 국내외 5개 도시에서 'DxS [소야곡] ON STAGE'를 개최한다. 5월 22일에는 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 열리는 '제18회 서울재즈페스티벌 2026' 무대에도 오른다.이들이 출연한 라이브 콘텐츠도 꾸준히 사랑받고 있다. 이달 초 방송된 JTBC '비긴어게인 오픈마이크'를 비롯해 유튜브 채널 '제이키아웃'의 인기 프로그램 '백그라운드 라이브', '딩고뮤직'의 '이슬라이브2' 등이 시청자들의 호평 속 계속해서 조회수를 높이고 있다. 세븐틴 공식 유튜브 채널에 게재된 'Die With a Smile' 영상은 커버곡으로는 이례적으로 500만 뷰를 돌파해 '메보즈'의 저력을 보여줬다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr