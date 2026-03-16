사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

사진=허경환 유튜브

개그맨 허경환이 몰래 카메라에 당했다.16일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '허경환 요리실력 궁그매요? 요섹남 허경환이 만든 봄동비빔밥'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 제작진은 주말에 쉬는 날을 보내고 있던 허경환의 집을 찾아가 함께 식사를 하자고 제안했다. 갑작스러운 방문에도 허경환은 흔쾌히 응했다.제작진의 "봄동 비빔밥을 해달라"며 요청에도, 허경환은 "봄동 비빔밥은 한 번도 해본 적 없다. 그래도 내가 요리는 잘하는데 설명을 잘 못 한다"며 솔직하게 털어놨다.본격적인 요리에 들어간 허경환은 먼저 된장찌개부터 만들었다. 그는 "요리는 준비가 제일 힘들고 막상 시작하면 쉽다"며 능숙하게 재료를 손질했다. 그는 "요리 잘하는 사람, 못하는 사람 차이가 있다. 잘하는 사람은 요리 끝나도 깨끗한데, 못하는 사람은 난장판이 된다"고 이야기했다.요리하는 허경환을 보던 제작진은 "최고의 남편감이다"라며 감탄했다. 허경환은 "사실 나도 설렌다"며 자신의 된장찌개, 봄동 비빔밥 맛을 기대했다.제작진의 깜짝 카메라가 공개됐다. 허경환 몰래 배달 봄동 비빔밥을 배달해 블라인드 테스트로 비교하는 시간을 마련한 것.눈을 가린 채 시식에 나선 PD는 자신 있게 "1번이 맛있다. 이게 허경환이 만든 거 아니냐. 훨씬 맛있다. 맛의 차이가 확 느껴진다. 2번은 싱겁다"고 평가했다.허경환은 "너 집에 가라"며 서운함을 드러냈다. 1번이 배달, 2번이 허경환 요리였던 것. 그는 "밥을 너무 많이 넣었다"면서도 배달 양념을 자신의 비빔밥에 넣어 맛을 보완해 폭소케 했다.한편, 허경환은 최근 MBC '놀면 뭐하니?' 고정 멤버로 발탁됐으며, 오뚜기 광고 모델을 꿰차며 대세 기운을 자랑하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr