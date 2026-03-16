사진=박수홍 유튜브

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개그맨 박수홍 딸 재이가 인형 미모로 눈길을 끌었다.16일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '(재이VLOG)고모가 생겼어요! 김숙 고모 - 17개월 아기 인생 첫 캠핑'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍은 17개월 딸 재이와 첫 캠핑 준비에 나섰다. 그는 "아이 입에 들어가는 것, 아이가 입는 것을 사는 게 정말 뿌듯하다. 육아용품 쇼핑하는 시간이 행복하다"며 딸 바보 면모를 드러냈다.캠핑장에 도착한 박수홍은 개그우먼 김숙과 만났다. 재이를 본 김숙은 "엄마를 쏙 닮았네 너무 귀엽다"며 감탄을 연발했다.텐트 안으로 들어간 재이는 처음 경험하는 캠핑 공간에 호기심을 보였다. 침낭과 텐트를 둘러보며 즐거워하는 모습이 이어졌고, 가족들은 "첫 텐트 입성"이라며 기념 순간을 함께 즐겼다.박수홍은 캠핑 분위기를 위해 직접 고기를 준비해 왔다. 김숙은 "캠핑은 역시 고기다. 비싸서 못 먹을 뿐"이라며 웃었다. 재이는 고기를 비롯해 김숙표 한치 세비체 등 다양한 음식을 맛봤다. 특히 한치를 처음 맛본 재이는 거부감 없이 잘 먹는 모습을 보여 눈길을 끌었다.김숙은 "잘 먹어?"라며 기뻐했고, 재이를 위해 직접 고기를 구워주며 '고모' 역할을 톡톡히 했다. 김숙은 재이와 놀아주며 육아에도 적극적으로 참여했다. 장난감과 스티커 놀이를 함께하며 시간을 보냈다.안경에 덕지덕지 스티커를 붙인 김숙은 "이렇게까지 놀아줘야 하냐"며 한탄했다. 박수홍은 "둘도 아니고 하나뿐인데 당연"이라며 육아에 어색한 김숙을 보며 웃었다.배우 임형준도 등장했다. 재이를 본 그는 "인형 같다. 쌍꺼풀도 있고 속눈썹도 길다. 보조개까지 다 가졌다"며 귀여움을 감추지 못했다.재이는 곧 김숙 품에 안기며 웃음을 보였고, 박수홍은 "숙이 고모에게 완전히 마음을 열었다"고 흐뭇해했다. 특히 재이는 김숙을 보며 "고모"라는 말을 따라 해 심쿵을 자아냈다.한편, 박수홍 딸 재이는 18번째 광고 모델로 발탁되며 어린 나이에 광고계를 접수했다. 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고 후 2024년 재이를 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr