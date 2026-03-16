사진 = '할명수' 유튜브 채널 캡처

사진 = '할명수' 유튜브 채널 캡처

개그맨 박명수가 제작진의 파격적인 콘텐츠 제안에 단호한 거부 의사를 밝히면서도 동료를 향한 애틋한 속내를 드러내는가 하면, 택시 기사들이 엄선한 숨은 맛집을 누비며 시청자들에게 큰 웃음을 선사했다.개그맨 박명수가 운영하는 유튜브 채널 '할명수'에서는 '어디로 가야하죠 기사님 최애 식당 묻는 손님이 처음인가요 랜덤 기사식당 투어'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 박명수가 제작진과 함께 향후 콘텐츠 방향을 논의하는 회의 장면이 그려졌다. 제작진은 설 연휴를 보낸 박명수에게 안부를 물었고 박명수는 "젊음을 과시하려 반소매 차림으로 지내다 '고뿔'에 걸려 고생했다"는 근황을 전하며 특유의 입담을 뽐냈다. 이어 제작진은 최근 제안받은 가발 협찬 소식을 전했으나 박명수는 현재 본인이 가발을 착용하지 않는 상태임을 강조하며 거짓으로 방송할 수 없다는 소신을 밝혔다. 다만 머지않아 가발을 쓸 계획이 있으니 조금만 기다려 달라는 농담을 덧붙여 주위를 폭소케 했다.특히 '여사친'으로 알려진 개그우먼 조혜련과의 데이트 특집 제안이 눈길을 끌었다. 제작진이 따뜻해진 날씨를 핑계로 데이트 콘텐츠를 언급하자 박명수는 즉각 정색하며 "차라리 프로그램을 폐지하겠다"고 선언해 현장을 웃음바다로 만들었다.그러나 박명수는 이내 조혜련이 출연 중인 연극 공연을 언급하며 직접 응원을 가고 싶다는 의사를 밝혀 겉으로는 무심하지만 속으로는 친구를 챙기는 츤데레 매력을 발산했다. 또한 중국의 인플루언서인 '왕홍' 메이크업 이후 새로운 자극이 필요하다며 옥황상제 분장이라도 감행하겠다는 의욕을 보였다.회의를 마친 박명수는 기사님들의 추천을 받아 맛집을 방문하는 '랜덤 기사 식당 투어'에 본격적으로 나섰다. 첫 번째 목적지로 선정된 양평 해장국 집에서 박명수는 평소 선호하지 않던 내장류 요리임에도 불구하고 깊고 깔끔한 국물 맛에 매료돼 찬사를 보냈다. 식사 후 IC 인근에서 택시가 잡히지 않아 곤혹스러운 상황에 부닥치자 지나가는 운전자들과 즉석 팬미팅을 진행하며 국민 개그맨다운 인지도를 증명하기도 했다. 두 번째로 찾은 마포의 돼지불백 식당에서는 얇은 고기의 식감과 18년 전통의 깊은 맛에 반해 연신 숟가락을 놀렸다.마지막 여정은 주차 타워까지 완비된 화양리의 대규모 식당이었다. 철판 위에서 고추장 양념과 채소를 볶아 먹는 독특한 방식의 돼지불백을 맛본 박명수는 건물을 살 만한 가치가 있는 맛이라며 극찬을 아끼지 않았다. 기사님들의 생생한 증언으로 검증된 맛집 투어를 마친 박명수는 실물 미남이라는 기사님들의 칭찬에 수줍어하면서도 맛있는 음식을 소개해 준 이들에게 감사를 표하며 투어를 성공적으로 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr