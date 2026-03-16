사진=송가인 SNS

가수 송가인이 물오른 몸매를 과시했다.송가인은 지난 14일 자신의 인스타그램에 "봄이 왔구나!"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 송가인이 베이지 색 재킷에 블랙 앤 화이트 이너를 매치한 착장을 보여주고 있는 모습. 특히 꾸준한 운동으로 서서히 날씬해지는 몸매를 보여줬던 송가인은 이날 착용한 화이트 바지에서 통이 한참이나 남아 눈길을 끌었다.한편 송가인은 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST인 '사랑아 사랑아'를 지난달 21일 발매했다. 해당 곡은 사랑과 사람에 대한 간절한 마음을 담담하면서도 진정성 있게 풀어낸 곡이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr