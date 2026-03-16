텐아시아 DB

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배우 김태리가 꾸안꾸 스타일링을 선보였다.최근 김태리는 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 지하 1층 더크라운에서 열린 프라다 화이트 썬(Prada White Sun) 오픈행사에 참석해 자리를 빛냈다.이날 김태리는 재킷을 살짝 흘러내리게 입어 오프숄더 스타일로 연출했다. 또 내추럴 업스타일 헤어와 심플한 목걸이로 포인트를 줬다. 김태리 특유의 차분함에 프라다의 모던한 감성까지 더해졌다.한편 김태리는 자신의 이름을 건 고정 예능 tvN '방과후 태리쌤'에 출연중이다. '방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 담아낸 리얼리티 예능이다. 김태리가 연극반 선생님을 맡고, 최현욱과 강남이 보조 선생님으로 나섰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr