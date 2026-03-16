/ 사진=하이헷엔터테인먼트

걸그룹 이프아이가 4월 컴백을 예고했다.걸그룹 ifeye(이프아이, 카시아 라희 원화연 사샤 태린 미유)는 오는 4월 컴백을 목표로 새 앨범 준비에 돌입, 본격적인 활동 재개를 알린다. 지난해 두 차례의 활동 이후 잠시 숨 고르기에 들어갔던 이들은 다음 도약을 위하여 공백기를 내부 성장과 방향성 전환을 위한 시간으로 활용하였다.하이헷엔터테인먼트는 소속 그룹 ifeye(이프아이)의 성공적인 도약을 위해 '전면 개편 단행'이라는 승부수를 던졌다. 하이헷은 이번 3집 앨범 준비 과정에서 기존 총괄 제작진의 전면 교체 및 내부 인적 쇄신을 단행, 업계 최정상급 총괄 기획 및 프로듀서진으로 새롭게 교체했다. 이는 과거의 방식에 안주하지 않고, 이프아이가 추구하는 아티스트로서의 방향성을 근본적으로 재설계하여 그 브랜드 가치를 한 단계 드높이겠다는 기획사의 강력한 의지가 반영된 결과다.글로벌 행보도 병행했다. 이프아이는 지난 2월 타이베이에서 팬 사인회와 첫 해외 팬 콘서트 ‘Blooming Valentine’을 개최해 현지 팬들과 가까이 호흡하며 무대 장악력을 입증했다. 앞서 중국 상하이에서 데뷔 이후 첫 해외 팬 사인회를 진행하며 글로벌 팬들과의 접점을 꾸준히 넓혀왔다.음악 외 분야에서도 존재감을 드러냈다. 멤버 카시아는 ‘2026 F/W 서울패션위크’ 런웨이에 올라 모델로 활약하며 패션계의 주목을 받았다. 지난해에 이어 두 번째 런웨이 참여로, 음악과 패션을 넘나드는 다채로운 활동을 보여줬다.또한 이프아이는 영국 음악 전문 매거진 NME가 발표한 ‘2026 에센셜 이머징 아티스트 100(The NME 100: Essential Emerging Artists for 2026)’에 이름을 올리며 글로벌 음악 신에서 떠오르는 신예로 주목받았다. 세계 음악 평론가와 저널리스트들이 선정하는 리스트에 포함되며 차세대 K-POP 주자로서 가능성을 인정받은 셈이다.이처럼, 지난해 4월 데뷔 앨범 ‘ERLU BLUE’로 가요계에 혜성처럼 등장한 이프아이는 이후 두 번째 미니앨범 ‘물결 ‘낭’ Pt.2 sweet tang’을 통해 빠르게 존재감을 확장하며 ‘5세대 핫루키’로 자리매김했다.지난 9일 새 프로필을 공개한 이프아이가 공백기 동안 소속사의 강도 높은 개편에 힘입어 감도 높은 음악적 방향성 재설정과 멤버들의 체력과 팀워크를 한층 더 끌어올린 만큼, 이번 4월 컴백을 통해 어떤 새로운 음악과 퍼포먼스를 선보일지 기대가 고조된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr