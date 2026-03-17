/ 사진제공: ㈜런업컴퍼니, ㈜바이포엠스튜디오

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배우 이동휘가 영화 '메소드연기' 개봉을 앞두고 다사다난했던 지난 시간을 돌아봤다. 부상과 대상포진으로 힘든 시기를 겪었던 때부터 최근 화제가 된 외계인 분장 논란과 송민호 시사회 초대설에 직접 입장을 전했다.16일 서울시 삼청동의 한 카페에서 영화 '메소드연기'(감독 이기혁)의 주연 배우 이동휘와 만나 이야기를 나눴다.영화 '메소드연기'(감독 이기혁)는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 동명의 단편영화를 바탕으로 확장된 장편 프로젝트로, 이기혁 감독과 이동휘가 단편에 이어 다시 한번 의기투합해 완성한 과몰입 메타 코미디다.극 중 이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 '이동휘' 역을 맡아 실제와 허구를 오가는 기발한 설정과 현실을 비튼 유쾌한 전개로 색다른 재미를 선사한다.이날 이동휘는 영화 개봉을 앞둔 소감을 전했다. 그는 "과정부터 개봉하는 순간까지 모든 순간이 기적인 것 같아"며 "'개봉을 할 수 있을까' 하는 의구심이 스스로도 많이 들었다. 그런 상황에서 개봉을 할 수 있었다는 것 자체가 기적이라고 생각한다"고 말했다.이어 지난해 말 부상으로 힘든 시간을 보냈던 사실도 털어놨다. 이동휘는 "지난해 12월 31일에 다쳐서 응급실에 있었다. 1월 1일 새해 축하 문자를 보내는 상황이었는데 공연을 일주일 앞두고 다친 상태라 많은 분들께 소식을 전할 수가 없었다"고 밝혔다. 그러면서 이동휘는 "그때 '새해부터 이렇게 시작하는데 내 인생은 어떻게 흘러가게 되는 걸까'라는 생각을 많이 했다"고 돌아봤다.그는 "영화 개봉도 불투명한 상황에서 올 한 해가 쉽지 않겠구나 하는 자포자기하는 순간도 있었다"며 "회복 후 집에서 요양을 하던 중 개봉 날짜가 잡혔다는 소식을 듣고 집에서 엉엉 울었던 것 같다. 그런 일도 있었지만 좋은 일도 있구나 하는 감격스러운 순간이었다"고 말했다.건강 문제에 대해서 이동휘는 "허리를 다쳤는데 20년 전 다쳤던 부위를 또 다쳤다"며 "아무래도 나이가 있다 보니 회복이 쉽지 않더라"며 "결국 공연을 한 달 정도 못 하게 됐고 참 괴로운 시간이었다"고 털어놨다.이어 그는 "처음엔 대상포진인지 모르고 단순 근육통인 줄 알고 버텼다. 그런데 통증이 너무 심해져 병원에 가게 됐다"며 "왼쪽 다리에서 시작해 점점 올라오더라. 어려움이 많았던 시기였다"고 밝혔다.이동휘는 최근 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담' 마지막 회에 외계인 분장으로 출연해 불거졌던 반응에 대해서도 솔직한 심경을 털어놨다. 그는 "여러모로 민폐를 끼치게 된 것 같다"며 고개를 숙였다.이어 "마지막 방송인 줄은 몰랐다가 뒤늦게 알게 돼 정말 죄송한 마음이었다"며 "제가 KBS2 '더 시즌즈'에서 분장을 한 사람이 처음인 줄도 몰랐다. 명맥이 끊겼는데 제가 다시 하게 된 줄은 정말 몰랐다"고 재차 해명했다.또 "예전에 KBS 음악 프로그램에 나갔을 때 제작진에게 다음에 나오게 되면 특별한 분장을 하고 특별한 노래를 부르겠다고 약속을 드렸는데 좋다고 하셔서 용기를 냈다"며 "아무도 시킨 건 아니지만 홍보를 위해 직접 나서고 싶었다"고 설명했다.그러면서 "영화 속 캐릭터를 부캐 형식으로 확장해보려고 했는데 결과적으로 흐지부지된 것 같다"며 "부캐로 활동하시는 분들이 정말 대단하다고 느꼈다. 어떤 부분에서는 제 욕심이 과했구나 싶어 민폐를 끼친 것 같다는 생각도 들었다"고 털어놨다.외계인 분장 활동과 관련해 소속사 대표인 배우 이제훈의 반응도 전했다. 그는 "이제훈 형을 보면서 무언가를 책임진다는 게 참 어려운 일이구나 싶더라"며 "외계인 분장을 하고 활동하는 데 있어서 흔쾌히 허락해줘서 감사하다는 말을 하고 싶다"고 말했다.이어 "저를 많이 응원해주신 분이기도 한데 대표님께도 민폐를 끼치게 된 것 같아 죄송한 마음"이라며 "외계인 분장을 적극적으로 만류하거나 하지는 않으셨다"고 웃어보였다.마지막으로 이동휘는 최근 불거진 송민호의 시사회 참석 논란과 관련해서도 입장을 밝혔다. 지난 13일 서울 코엑스 메가박스에서 영화 '메소드연기' 시사회가 진행됐고 이날 현장에는 '부실 복무 논란'으로 재판을 앞둔 그룹 위너 멤버 송민호가 모습을 드러내 눈길을 끌었다.현재 송민호는 사회복무요원 근무 태만 의혹으로 병역법 위반 혐의 재판을 앞둔 상황이다. 논란 이후 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음으로 알려지며 논란이 됐다. 특히 송민호가 배우 이동휘와 평소 절친한 사이로 알려지면서 그의 시사회 참석이 이동휘의 초대 때문이 아니냐는 추측도 제기됐다.이러한 의혹에 대해 이동휘는 "직접 초대한 게 아니다. 당일 현장에서 알게 됐다"며 선을 그었다. 이어 "제가 직접 초대한 게 아니라 어떻게 말씀드려야 할지 모르겠다. 그날 현장에서 온 걸 알게 됐다. 예상치 못한 방문이었다"고 거듭 강조했다.영화 '메소드연기'는 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr