/ 사진제공: ㈜런업컴퍼니, ㈜바이포엠스튜디오

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배우 이동휘가 외계인 분장에 대한 반응에 솔직한 심경을 전했다.16일 서울시 삼청동의 한 카페에서 영화 '메소드연기'(감독 이기혁)의 주연 배우 이동휘와 만나 이야기를 나눴다.영화 '메소드연기'(감독 이기혁)는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 동명의 단편영화를 바탕으로 확장된 장편 프로젝트로, 이기혁 감독과 이동휘가 단편에 이어 다시 한번 의기투합해 완성한 과몰입 메타 코미디다.극 중 이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 '이동휘' 역을 맡아 실제와 허구를 오가는 기발한 설정과 현실을 비튼 유쾌한 전개로 색다른 재미를 선사한다.이동휘는 최근 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-10CM의 쓰담쓰담' 마지막 회에 외계인 분장으로 출연해 불거졌던 반응에 대해서도 솔직한 심경을 털어놨다. 그는 "여러모로 민폐를 끼치게 된 것 같다"며 고개를 숙였다.이어 "마지막 방송인 줄은 몰랐다가 뒤늦게 알게 돼 정말 죄송한 마음이었다"며 "제가 KBS2 '더 시즌즈'에서 분장을 한 사람이 처음인 줄도 몰랐다. 명맥이 끊겼는데 제가 다시 하게 된 줄은 정말 몰랐다"고 재차 해명했다.또 "예전에 KBS 음악 프로그램에 나갔을 때 제작진에게 다음에 나오게 되면 특별한 분장을 하고 특별한 노래를 부르겠다고 약속을 드렸는데 좋다고 하셔서 용기를 냈다"며 "아무도 시킨 건 아니지만 홍보를 위해 직접 나서고 싶었다"고 설명했다.그러면서 "영화 속 캐릭터를 부캐 형식으로 확장해보려고 했는데 결과적으로 흐지부지된 것 같다"며 "부캐로 활동하시는 분들이 정말 대단하다고 느꼈다. 어떤 부분에서는 제 욕심이 과했구나 싶어 민폐를 끼친 것 같다는 생각도 들었다"고 털어놨다.외계인 분장 활동과 관련해 소속사 대표인 배우 이제훈의 반응도 전했다. 그는 "이제훈 형을 보면서 무언가를 책임진다는 게 참 어려운 일이구나 싶더라"며 "외계인 분장을 하고 활동하는 데 있어서 흔쾌히 허락해줘서 감사하다는 말을 하고 싶다"고 말했다.이어 "저를 많이 응원해주신 분이기도 한데 대표님께도 민폐를 끼치게 된 것 같아 죄송한 마음"이라며 "외계인 분장을 적극적으로 만류하거나 하지는 않으셨다"고 웃어보였다.영화 '메소드연기'는 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr