가수 다케나카 유다이가 첫 한국 팬콘서트를 성황리에 마쳤다.
‘현역가왕 재팬’에서 우승을 차지한 유다이(Yudai)는 지난 14일 오후 2시와 7시 세종대학교 대양홀에서 ‘Yudai Takenaka fan concert seoul with U [DIVA Release Tour 2026]’을 개최했다.
특히 이번 공연은 티켓 오픈 5분 만에 전석 매진을 기록하며 유다이의 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증했다. 유다이는 각 회차마다 서로 다른 선곡을 구성해 보다 풍성한 공연을 선보였다.
공연은 ‘Love Story’ 무대로 막을 올렸다. 무대 이후 유다이는 한국어로 반갑게 팬들에게 인사를 건네며 본격적인 공연의 시작을 알렸다.
이어진 토크에서 첫 곡으로 ‘Love Story’를 선곡한 이유에 대해 “첫 솔로 앨범 ‘디바(DIVA)’를 준비할 때 망설임 없이 가장 먼저 선곡한 곡”이라며 “앨범의 시작이 된 곡이고, 팬분들이 많이 좋아해 주셔서 감사한 마음으로 준비했다”고 밝혔다. 이후 유다이는 ‘Best Friend’, ‘사랑의 형태(アイノカタチ)’, ‘짝사랑(カタオモイ)’, ‘붉은 스위트피(赤いスイートピー)’, ‘First Love’ 등 일본 곡을 비롯해 ‘Drowning’, ‘Love wins all’, ‘예뻤어’ 등 한국 곡 무대까지 폭넓은 레퍼토리를 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.
특히 2회차 공연에서는 일본 곡 ‘만찬가(晩餐歌)’를 열창해 팬들에게 특별한 감동을 선사했다. 또한 팝송 ‘My Heart Will Go On’ 무대를 선보이며 공연의 분위기를 한층 끌어올렸다. 유다이는 “노래를 처음 시작했을 때 가수의 꿈을 키우며 수천 번 불렀던 곡”이라며 "자신에게 특별한 의미가 있는 곡"이라고 덧붙였다.
이날 공연에서는 다채로운 무대와 함께 ‘유퀴즈 토크’, ‘무한 오이 지옥’, ‘유다이 게임’ 등 재치 넘치는 코너가 마련돼 팬들과 즐거운 시간을 만들었다. 또한 유다이와 서울 데이트 콘셉트로 망원동 일대를 돌아다니며 촬영한 특별한 VCR을 공개해 팬들에게 잊지 못할 추억도 선사했다.
공연 말미 유다이는 “한국에서 첫 번째 단독 팬콘서트를 한 오늘을 평생 잊지 못할 것 같다”며 진심 어린 소감을 전했다. 이어 “여러분과 함께해서 행복했고, 앞으로도 여러분에게 위안이 될 수 있는 노래를 만들도록 하겠다”고 감사 인사와 앞으로의 다짐을 덧붙이며 팬들에게 감동을 안겼다.
이어진 앵콜 무대에서 1회차에는 ‘Walking with you’를, 2회차에는 ‘사랑이라든가 연애라든가(愛とか恋とか)’를 열창하며 팬들의 뜨거운 환호 속에 공연을 마무리했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
‘현역가왕 재팬’에서 우승을 차지한 유다이(Yudai)는 지난 14일 오후 2시와 7시 세종대학교 대양홀에서 ‘Yudai Takenaka fan concert seoul with U [DIVA Release Tour 2026]’을 개최했다.
특히 이번 공연은 티켓 오픈 5분 만에 전석 매진을 기록하며 유다이의 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증했다. 유다이는 각 회차마다 서로 다른 선곡을 구성해 보다 풍성한 공연을 선보였다.
공연은 ‘Love Story’ 무대로 막을 올렸다. 무대 이후 유다이는 한국어로 반갑게 팬들에게 인사를 건네며 본격적인 공연의 시작을 알렸다.
이어진 토크에서 첫 곡으로 ‘Love Story’를 선곡한 이유에 대해 “첫 솔로 앨범 ‘디바(DIVA)’를 준비할 때 망설임 없이 가장 먼저 선곡한 곡”이라며 “앨범의 시작이 된 곡이고, 팬분들이 많이 좋아해 주셔서 감사한 마음으로 준비했다”고 밝혔다. 이후 유다이는 ‘Best Friend’, ‘사랑의 형태(アイノカタチ)’, ‘짝사랑(カタオモイ)’, ‘붉은 스위트피(赤いスイートピー)’, ‘First Love’ 등 일본 곡을 비롯해 ‘Drowning’, ‘Love wins all’, ‘예뻤어’ 등 한국 곡 무대까지 폭넓은 레퍼토리를 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.
특히 2회차 공연에서는 일본 곡 ‘만찬가(晩餐歌)’를 열창해 팬들에게 특별한 감동을 선사했다. 또한 팝송 ‘My Heart Will Go On’ 무대를 선보이며 공연의 분위기를 한층 끌어올렸다. 유다이는 “노래를 처음 시작했을 때 가수의 꿈을 키우며 수천 번 불렀던 곡”이라며 "자신에게 특별한 의미가 있는 곡"이라고 덧붙였다.
이날 공연에서는 다채로운 무대와 함께 ‘유퀴즈 토크’, ‘무한 오이 지옥’, ‘유다이 게임’ 등 재치 넘치는 코너가 마련돼 팬들과 즐거운 시간을 만들었다. 또한 유다이와 서울 데이트 콘셉트로 망원동 일대를 돌아다니며 촬영한 특별한 VCR을 공개해 팬들에게 잊지 못할 추억도 선사했다.
공연 말미 유다이는 “한국에서 첫 번째 단독 팬콘서트를 한 오늘을 평생 잊지 못할 것 같다”며 진심 어린 소감을 전했다. 이어 “여러분과 함께해서 행복했고, 앞으로도 여러분에게 위안이 될 수 있는 노래를 만들도록 하겠다”고 감사 인사와 앞으로의 다짐을 덧붙이며 팬들에게 감동을 안겼다.
이어진 앵콜 무대에서 1회차에는 ‘Walking with you’를, 2회차에는 ‘사랑이라든가 연애라든가(愛とか恋とか)’를 열창하며 팬들의 뜨거운 환호 속에 공연을 마무리했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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