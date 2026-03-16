사진제공=로드쇼엔터테인먼트

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가수 다케나카 유다이가 첫 한국 팬콘서트를 성황리에 마쳤다.‘현역가왕 재팬’에서 우승을 차지한 유다이(Yudai)는 지난 14일 오후 2시와 7시 세종대학교 대양홀에서 ‘Yudai Takenaka fan concert seoul with U [DIVA Release Tour 2026]’을 개최했다.특히 이번 공연은 티켓 오픈 5분 만에 전석 매진을 기록하며 유다이의 막강한 글로벌 티켓 파워를 입증했다. 유다이는 각 회차마다 서로 다른 선곡을 구성해 보다 풍성한 공연을 선보였다.공연은 ‘Love Story’ 무대로 막을 올렸다. 무대 이후 유다이는 한국어로 반갑게 팬들에게 인사를 건네며 본격적인 공연의 시작을 알렸다.이어진 토크에서 첫 곡으로 ‘Love Story’를 선곡한 이유에 대해 “첫 솔로 앨범 ‘디바(DIVA)’를 준비할 때 망설임 없이 가장 먼저 선곡한 곡”이라며 “앨범의 시작이 된 곡이고, 팬분들이 많이 좋아해 주셔서 감사한 마음으로 준비했다”고 밝혔다.이후 유다이는 ‘Best Friend’, ‘사랑의 형태(アイノカタチ)’, ‘짝사랑(カタオモイ)’, ‘붉은 스위트피(赤いスイートピー)’, ‘First Love’ 등 일본 곡을 비롯해 ‘Drowning’, ‘Love wins all’, ‘예뻤어’ 등 한국 곡 무대까지 폭넓은 레퍼토리를 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.특히 2회차 공연에서는 일본 곡 ‘만찬가(晩餐歌)’를 열창해 팬들에게 특별한 감동을 선사했다.또한 팝송 ‘My Heart Will Go On’ 무대를 선보이며 공연의 분위기를 한층 끌어올렸다. 유다이는 “노래를 처음 시작했을 때 가수의 꿈을 키우며 수천 번 불렀던 곡”이라며 "자신에게 특별한 의미가 있는 곡"이라고 덧붙였다.이날 공연에서는 다채로운 무대와 함께 ‘유퀴즈 토크’, ‘무한 오이 지옥’, ‘유다이 게임’ 등 재치 넘치는 코너가 마련돼 팬들과 즐거운 시간을 만들었다. 또한 유다이와 서울 데이트 콘셉트로 망원동 일대를 돌아다니며 촬영한 특별한 VCR을 공개해 팬들에게 잊지 못할 추억도 선사했다.공연 말미 유다이는 “한국에서 첫 번째 단독 팬콘서트를 한 오늘을 평생 잊지 못할 것 같다”며 진심 어린 소감을 전했다. 이어 “여러분과 함께해서 행복했고, 앞으로도 여러분에게 위안이 될 수 있는 노래를 만들도록 하겠다”고 감사 인사와 앞으로의 다짐을 덧붙이며 팬들에게 감동을 안겼다.이어진 앵콜 무대에서 1회차에는 ‘Walking with you’를, 2회차에는 ‘사랑이라든가 연애라든가(愛とか恋とか)’를 열창하며 팬들의 뜨거운 환호 속에 공연을 마무리했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr