/ 사진제공: ㈜런업컴퍼니, ㈜바이포엠스튜디오

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배우 이동휘가 최근 불거진 논란에 대해 해명했다.16일 서울시 삼청동의 한 카페에서 영화 '메소드연기'(감독 이기혁)의 주연 배우 이동휘와 만나 이야기를 나눴다.영화 '메소드연기'(감독 이기혁)는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 동명의 단편영화를 바탕으로 확장된 장편 프로젝트로, 이기혁 감독과 이동휘가 단편에 이어 다시 한번 의기투합해 완성한 과몰입 메타 코미디다.극 중 이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 '이동휘' 역을 맡아 실제와 허구를 오가는 기발한 설정과 현실을 비튼 유쾌한 전개로 색다른 재미를 선사한다.이날 이동휘는 최근 불거진 송민호의 시사회 참석 논란과 관련해서도 입장을 밝혔다. 지난 13일 서울 코엑스 메가박스에서 영화 '메소드연기' 시사회가 진행됐고 이날 현장에는 '부실 복무 논란'으로 재판을 앞둔 그룹 위너 멤버 송민호가 모습을 드러내 눈길을 끌었다.현재 송민호는 사회복무요원 근무 태만 의혹으로 병역법 위반 혐의 재판을 앞둔 상황이다. 논란 이후 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 이번이 처음으로 알려지며 논란이 됐다. 특히 송민호가 배우 이동휘와 평소 절친한 사이로 알려지면서 그의 시사회 참석이 이동휘의 초대 때문이 아니냐는 추측도 제기됐다.이러한 의혹에 대해 이동휘는 "직접 초대한 게 아니다. 당일 현장에서 알게 됐다"며 선을 그었다. 이어 "제가 직접 초대한 게 아니라 어떻게 말씀드려야 할지 모르겠다. 그날 현장에서 온 걸 알게 됐다. 예상치 못한 방문이었다"고 거듭 강조했다.영화 '메소드연기'는 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr