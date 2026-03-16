사진제공=유플러스 모바일tv, 위매드 '러브포비아'

사진제공=유플러스 모바일tv, 위매드 '러브포비아'

그룹 모모랜드 출신 배우 연우가 '러브포비아' 종영 소감을 전했다.연우는 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 공개된 드라마 '러브포비아'에서 AI 데이팅 앱 잇츠유 대표 윤비아 역을 맡았다. 그는 사랑에 대한 두려움을 안고 살아가던 인물이 조금씩 변화하며 성장해 가는 과정을 섬세하게 그려내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.종영을 맞아 연우는 "작년 이맘때쯤 마지막 촬영을 마치고 완성된 모습의 '러브포비아'를 기다려왔는데 어느덧 마지막을 맞이하게 됐다"며 작품을 떠나보내는 아쉬운 마음을 전했다. 이어 그는 "러브 포비아였던 비아의 인생이 이제 '러브 포 비아'로 새롭게 시작된다"며 "비아를 비롯해 작품 속 모든 캐릭터들의 성장과 사랑을 저 역시 진심으로 응원하게 됐다"고 밝혔다.또한 "스스로에게 아쉬운 점도 있지만 즐겁고 열정적으로 함께했던 배우들과 스태프, 그리고 작품을 위해 애써주신 모든 분들 덕분에 소중한 시간을 보낼 수 있었다"고 감사의 마음을 전했다.연우는 '러브포비아'를 통해 섬세한 감정 연기와 안정적인 캐릭터 소화력으로 존재감을 각인시켰다. 인물의 성장과 사랑을 설득력 있게 그려내며 극의 몰입도를 끌어올린 그가 앞으로 보여줄 또 다른 연기 변신에도 기대가 모인다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr