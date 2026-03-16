사진 출처 = 빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단이 컴백을 기념해 서울 시내 전역에서 도시 프로젝트를 진행한다.방탄소년단은 16일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 'BTS 더 시티 아리랑 서울'(이하 더 시티 서울)의 세부 일정을 공개했다. 해당 프로젝트는 오는 20일부터 4월 19일까지 도심 곳곳에서 운영되며, 특정 기간과 장소에서만 이용할 수 있는 프로그램들로 구성됐다.'아리랑'(ARIRANG)이 발매되는 오는 20일에는 다양한 행사가 열린다. 숭례문과 남산서울타워 등지에서는 오후 7시부터 미디어 파사드를 상영한다. 뚝섬 한강공원 인근에서는 오후 8시 30분부터 약 15분 동안 드론을 활용한 공연이 펼쳐질 예정이다.컴백 라이브 행사가 예정된 광화문광장 일대도 관련 프로그램이 운영된다. 20일 오후 7시부터 다음 날 자정까지 광장 내 옥외 전광판에 컴백 관련 영상이 송출된다. 동대문디자인플라자(DDP)와 반포대교 달빛무지개분수에서는 음악과 조명이 결합된 공연이 진행된다. DDP는 3월 20일부터 4월 12일까지, 반포대교는 3월 21일부터 이틀간 해당 프로그램을 가동한다.방문객이 참여할 수 있는 미션도 마련됐다. 여의도와 DDP, 신세계스퀘어 등 프로젝트 장소를 방문해 인증을 받는 '스탬프 랠리'가 실시된다.20일부터 사흘간 여의도 한강공원 이벤트 광장에서는 '러브 송 라운지'를 운영한다. 해당 장소는 신보 캠페인 문구인 "WHAT IS YOUR LOVE SONG?"과 연계된 공간으로, 거리 공연과 포토존 등 체험형 콘텐츠가 제공된다. 이어 4월 6일부터 12일까지 DDP 전시1관은 'DDP 아미마당'으로 꾸며지며, 같은 달 6일부터 19일까지 청계천과 용산역 등지에서는 빛과 영상을 활용한 미디어 연출 프로그램인 '러브쿼터'를 선보인다.아울러 이번 프로젝트는 이동 수단, 숙박, 금융, 식음료 분야 등과 협업해 진행된다. 이를 통해 방문객의 이동 편의를 돕고 일상 속에서 프로젝트를 접할 수 있는 경로를 넓힌다는 방침이다.'더 시티 서울'의 구체적인 정보는 방탄소년단 위버스 채널과 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 일부 프로그램은 사전 예약제로 운영되며, 이번 프로젝트는 서울을 시작으로 전 세계 주요 도시에서 순차적으로 개최될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr