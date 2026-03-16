이민우, 아내와 알콩달콩 웨딩 화보 공개

가수 이민우가 결혼 화보를 공개했다.최근 이민우는 자신의 계정을 통해 아내와의 웨딩화보를 게재했다. 이민우는 초혼, 아내는 재혼이다.두 사람은 서로를 향한 다정한 미소를 보여준다. 이민우는 훈훈함을 보였고 아내는 아름다움을 과시했다.한편 이민우는 백커스엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 백커스엔터테인먼트는 아티스트의 정체성과 확장 가능성을 기반으로 음악, 콘텐츠, 브랜드 비즈니스를 연결하는 매니지먼트 사업을 전개하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr