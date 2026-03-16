사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 아이들이 미국 지상파 토크쇼에 출연했다.아이들은 13일(현지시간) 방송된 미국 NBC '켈리 클락슨 쇼'(The Kelly Clarkson Show)에 출연해 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)' 무대를 펼쳤다. 이번 출연은 해당 프로그램에 대한 아이들의 첫 방문으로, 이들은 현지 시청자들에게 신곡을 선보이며 북미 투어 일정을 예고했다.이날 멤버들은 검은색 계열의 정장을 입고 무대에 올랐다. 격자형 구조물로 설계된 세트에서 진행된 퍼포먼스는 흑백과 유채색이 교차하는 화면 연출 및 라이브 가창을 중심으로 구성됐다.'Mono (Feat. skaiwater)'는 개인의 본질에 집중하자는 내용을 담은 노래다. 해당 곡은 아이들이 발표한 디지털 싱글 중 최초로 지상파 음악방송에서 3관왕을 기록했다. 또한 중국 텐센트 뮤직 차트와 QQ뮤직 한국 뮤직비디오 부문에서 4주 연속 1위에 오르는 등 중화권 지표에서도 성과를 냈다.아이들은 오는 8월 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation''를 통해 북미 지역 아레나 투어를 진행할 예정이다. 앞서 서울과 대만 타이베이에서 개최된 공연을 마친 이들은 북미 시장에서도 일정을 소화할 계획이다.한편 아이들은 21일 태국 방콕 임팩트 아레나(IMPACT Arena)에서 네 번째 월드투어 공연을 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr