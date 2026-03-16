송혜교는 마스크 안 썼는데…강민경만 얼굴 가리고 셀카
강민경이 톱스타 모임을 가졌다.

강민경은 지난 15일 자신의 개인 계정에 "모두 사랑! 그리고 도파민 충전. 수다의 향연 사랑하는 언니들과 오라방"이라는 문구와 함께 송혜교, 엄정화, 작곡가 정재형과 함께 한 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송혜교와 엄정화는 여전한 동안 외모를 뽐낸다. 강민경은 혼자 마스크를 쓰고 미모를 가렸다.

앞서 강민경은 송혜교의 단독 브이로그를 진행해 큰 인기를 얻었으며, 고현정의 브이로그를 추진하여 그 이후 고현정은 단독 유튜브를 조용히 시작하기도 했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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