송혜교는 마스크 안 썼는데…강민경만 얼굴 가리고 셀카

강민경이 톱스타 모임을 가졌다.강민경은 지난 15일 자신의 개인 계정에 "모두 사랑! 그리고 도파민 충전. 수다의 향연 사랑하는 언니들과 오라방"이라는 문구와 함께 송혜교, 엄정화, 작곡가 정재형과 함께 한 사진을 게재했다.공개된 사진 속 송혜교와 엄정화는 여전한 동안 외모를 뽐낸다. 강민경은 혼자 마스크를 쓰고 미모를 가렸다.앞서 강민경은 송혜교의 단독 브이로그를 진행해 큰 인기를 얻었으며, 고현정의 브이로그를 추진하여 그 이후 고현정은 단독 유튜브를 조용히 시작하기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr