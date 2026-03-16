사진=SBS '몽글상담소' 영상 캡처

사진=SBS '몽글상담소' 영상 캡처

'몽글상담소' 이효리가 이상순과의 첫 만남이 별로였다고 회상했다.15일 방송된 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')에서는 '상담 소장' 이효리-이상순 부부가 사랑을 꿈꾸는 발달장애 청년(이하 '몽글씨')들을 만나는 모습이 그리졌다.앞서 '몽글씨' 오지현, 유지훈, 정지원은 인생 첫 소개팅을 나갔다. 이효리는 "소개팅 재미있었냐"며 자신들 부부 역시 "소개팅으로 만났다"고 말했다.이효리는 "사실 소개팅 날은 마음에 안 들었다. 둘 다 서로 별로였다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "소개팅하고 1년을 안 만났다가 1년 후 우연히 만나서 다시 만나게 됐다. 소개팅했을 때 마음에 안 들어도 나중에 괜찮아질 수 있다"고 경험담을 꺼냈다.오지현은 "연래를 하게 되면 그 사람이 사랑스럽고 그 사람만 사랑한다던데 진짜냐. 너무 사랑스러워서 다른 사람 못 볼만큼 멋지냐"며 연애 감정에 대해 궁금해했다. 이효리는 "더 멋진 사람도 눈에 보이긴 한다"고 솔직하게 답했다. 이에 이상순은 "(사랑을) 참는 거냐"라고 말해 이효리는 당황케했다.이효리는 "'저 사람 너무 잘생겼다'는 생각은 들지만, 내 눈에 잘생긴, 내 마음에 잘생긴 사람은 한 명뿐이다"라며 이상순을 향한 애정을 드러냈다. 오지현은 "완전 사랑꾼"이라며 감탄했다. 연애 감정을 궁금해하는 오지현에게 이효리는 "말로 설명하기에는 어렵다. 밤에 자려고 누우면 자꾸 생각난다. 맛있는 걸 먹으면 '그 사람도 이걸 먹으면 좋아할 텐데'라는 생각이 든다"고 설명했다. 그러면서 "너희도 곧 만날 것"이라고 응원했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr