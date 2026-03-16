'60세 돌싱' 김의성, ♥15년째 열애 중이었다…"혼인신고 NO, 이혼만 2번이라 고민" ('미우새')

사진=텐아시아DB

배우 김의성(60)이 15년째 열애 중이라고 밝혔다.지난 15일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 드라마 ‘모범택시’ 배유람이 이제훈, 김의성, 표예진, 장혁진과 만나는 모습이 담겼다.이날 돌싱 김의성은 15년 장기연애 비결을 묻자 “죽었다 생각하고 가만히 있는 게 아닐까. 어떻게든 버텨야 한다”고 말했다.이어 김의성은 “난 나이 들어 만나는 걸 추천한다. 여자친구가 2살 차이다. 40대 중반에 만난 거다. 싸울 때 좋다. 젊을 때는 별거 아닌 것에 목숨 걸고 싸우는데, 다 싸워본 아이템인 걸 안다. 왜 싸우는지가 아니라 싸울 때 한 나쁜 말이 중요한 거”라고 덧붙였다.결혼을 하지 않는 이유에 대해 김의성은 “처음에 연애할 때는 결혼 안 한다고 해서 싸운 적이 있다. 여자친구는 좋은 가정을 꾸리는 게 꿈이었다. 지금 가정이나 다름없긴 하다. 약간 불편한 것들이 있어서 언젠가는 법적으로 아프거나 나이 들면 불편함이 생길 수 있어서 고민 중에 있다”고 밝혔다.배유람이 결혼하면 주례를 맡아줄 수 있냐는 말에 김의성은 “내가 주례할 나이가 됐는데 이혼을 2번 해서”라며 걱정했다. 이에 배유람ㅇ; “이혼 2번 하면 주례를 못하는 법이 있냐”며 부탁했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr