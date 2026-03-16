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사진=웨이크원

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제로베이스원과 결별 후 새 그룹으로 데뷔 예정이라고 알려진 장하오와 한유진이 마지막 인사를 전했다.제로베이스원은 13일부터 15일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE 월드투어 'HERE & NOW' 앙코르'를 개최하고 팬들과 만났다. 월드투어의 출발점이었던 서울에서 대미를 장식하며 잊지 못할 시간을 완성했다. 세 차례 공연은 티켓 오픈과 동시에 매진됐고, 시야 제한석까지 빠르게 완판됐다이날 공연은 9인 완전체 제로베이스원의 여정에 마침표를 찍는 자리였다. '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 이들은 오디션 프로그램 출신 그룹으로 큰 신드롬을 일으켰다. 활동 기간이 두 달 연장되기도 했지만, 이번 콘서트를 끝으로 팀은 새로운 국면을 맞게 됐다. 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 등 5인은 팀 활동을 이어가고, 장하오, 리키, 김규빈, 한유진 등 4인은 원 소속사 YH엔터테인먼트(구 위에화)로 복귀해 새로운 행보에 나설 예정이다.장하오는"이틀 동안 이별을 연습했다. 그런데 아직도 익숙하지 않다"고 말했다. 이어 "원래 성숙한 사람이 아니라서 무대에서도, 평소에도 멤버들에게 많이 기대왔다. 그런데 이제 다시 기댈 수 있는 사람이 없어진다고 생각하니 그 자체가 너무 무섭다"고 말했다. 이어 "정말 고마웠고 앞으로도 이 아홉 명의 미래를 잘 부탁드린다. 무엇보다 제 청춘에 나타나 줘서 고맙고, 제로즈가 제 청춘을 함께해 주고 지켜줘서 정말 고맙다"고 전했다.장하오는 "앞으로 새로운 길을 앞두고 있다. 하나하나의 선택에 따라 미치는 영향이 너무 커서 그게 무섭다. 하지만 여러분의 믿음이든 걱정이든 의견이든 모두 저에게는 큰 사랑이라고 생각한다. 그걸 알아줬으면 좋겠다"고 말했다. 또한 "무대 위에서 항상 빛나고 여러분에게 위로와 에너지를 전하겠다는 마음은 변하지 않을 것이다. 장하오라는 사람은 나 혼자 만들어진 존재가 아니라 나와 함께 히스토리를 만들어 준 제로즈가 함께 만든 작품이라고 생각한다"고 덧붙였다. 그러면서 "오늘이 결말은 아니니까 앞으로도 함께 이야기를 써 내려가 줬으면 좋겠다. 하고 싶은 말이 더 많지만 진짜 마지막 인사를 전하고 싶다. 지금까지 제로베이스원의 장하오였다"고 인사를 마무리했다.막내 한유진은 "하고 싶은 말이 많아서 글로 써봤는데 그중 한 가지만 이야기하겠다. 우리가 꿈을 꾸거나 행복한 상상을 할 때 왜 눈을 감는지 생각해봤다. 인생에서 가장 아름다운 것들은 눈으로 보는 것이 아니라 마음으로 느끼는 것이라고 생각했기 때문"이라고 말했다. 이어 "이 말을 준비했는데 오늘 여러분의 눈빛을 보면서 꼭 그렇지만은 않다는 걸 알았다. 눈빛만 봐도 마음이 전달된다는 걸 느꼈다"고 덧붙였다.또 "우리가 완전히 이별하는 것은 아니지만 아홉 명이 함께 무대에 서는 모습은 오늘이 마지막이다. 그래서 오늘이 제로즈에게 좋은 추억과 기억으로 남았으면 좋겠다"고 전했다. 이어 "제로즈 마음속에서 제가 잠깐 사라진 상태일지 몰라도 항상 제로즈를 마음에 두고 있다가 금방 다시 나타나겠다"고 말했다. 마지막으로 그는 "마지막 인사를 드리고 싶다. 지금까지 제로베이스원의 한유진이었다"고 전하며 눈시울을 붉혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr