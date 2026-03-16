사진=텐아시아DB
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김지웅이 멤버들과의 결별을 맞이한 심정을 솔직하게 털어놨다.

제로베이스원은 13일부터 15일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE 월드투어 'HERE & NOW' 앙코르'를 개최하고 팬들과 만났다. 월드투어의 출발점이었던 서울에서 대미를 장식하며 잊지 못할 시간을 완성했다. 세 차례 공연은 티켓 오픈과 동시에 매진됐고, 시야 제한석까지 빠르게 완판됐다

이날 공연은 9인 완전체 제로베이스원의 여정에 마침표를 찍는 자리였다. '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 이들은 오디션 프로그램 출신 그룹으로 큰 신드롬을 일으켰다. 활동 기간이 두 달 연장되기도 했지만, 이번 콘서트를 끝으로 팀은 새로운 국면을 맞게 됐다. 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 등 5인은 팀 활동을 이어가고, 장하오, 리키, 김규빈, 한유진 등 4인은 원 소속사 YH엔터테인먼트로 복귀해 새로운 행보에 나설 예정이다.
사진=웨이크원
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김지웅은 "내가 눈물이 많은 남자라는 걸 깨달았다"고 운을 뗐다. 이어 "어제 자기 전에 할 말을 미리 써왔다. 내가 알던 이별은 갑작스럽게 찾아오는 단어라고 생각했는데, 왜 이런 이별을 맞이해야 하는지 문득 그런 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "이 이별을 왜 감당해야 하는지 잔인하다는 생각이 들어 잠이 오지 않았다. 미리 써오지 않으면 이 감정에 지배돼 말 한마디도 못 할 것 같았다"고 털어놨다.

또 그는 "소중한 누군가를 떠나보내고 더는 볼 수 없다는 것이 얼마나 슬픈지 알기 때문에 오늘이 너무 두려웠다"며 "이 상황을 이해하려고 하면 내 마음만 더 힘들어지더라. 이해하려 하기보다 그냥 '그랬구나, 그랬었지' 하며 흘러가는 시간에 기댈 수밖에 없었다"고 말했다.
사진=웨이크원
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김지웅은 "우리는 정말 하나의 별처럼 반짝였지만, 이제는 서로 흩어진 작은 반짝임으로 남게 됐다"면서도 "아무것도 이해하지 않아도 우리는 여전히 서로를 바라보며 멀리 떨어지지 않고 곁에서 반짝일 것 같다. 같은 추억을 떠올리며 계속 빛날 것"이라고 전했다. 이어 "우리는 제로즈 곁을 떠나지 않는 별이 될 것"이라며 팬들에게 감사와 사랑을 전했다.

또 그는 "사실 '난 빛나' 무대가 시작할 때부터 울고 있었다. 지금은 너무 많이 울어서 눈물도 나지 않는다. 시작부터 끝까지 울어서 잊을 수 없는 하루가 될 것 같다"고 말했다. 이어 "아직도 믿기지 않는다. 내일이면 아홉 명이 다시 마주 앉아 웃고 떠들 것만 같은 기분"이라면서도 "어쩔 수 없다는 걸 안다. 각자의 자리에서 열심히 할 우리를 응원해 줄 거라 믿는다. 제로즈를 끝까지, 평생 지키고 사랑하겠다"고 덧붙였다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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