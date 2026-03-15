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성한빈은 마지막 무대에서 팬들과 멤버들을 향한 진심을 전하며 눈물을 보였다.제로베이스원은 13일부터 15일까지 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE 월드투어 'HERE & NOW' 앙코르'를 개최하고 팬들과 만났다. 월드투어의 출발점이었던 서울에서 대미를 장식하며 잊지 못할 시간을 완성했다. 세 차례 공연은 티켓 오픈과 동시에 매진됐고, 시야 제한석까지 빠르게 완판됐다.이날 공연은 9인 완전체 제로베이스원의 여정에 마침표를 찍는 자리였다. '보이즈 플래닛'을 통해 탄생한 이들은 오디션 프로그램 출신 그룹으로 큰 신드롬을 일으켰다. 활동 기간이 두 달 연장되기도 했지만, 이번 콘서트를 끝으로 팀은 새로운 국면을 맞게 됐다. 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 등 5인은 팀 활동을 이어가고, 장하오, 리키, 김규빈, 한유진 등 4인은 원 소속사 YH엔터테인먼트로 복귀해 새로운 행보에 나설 예정이다.시간이 진짜 야속한 것 같다고 운을 뗀 리더 성한빈은 "가족 같은 여덟 멤버와 제로즈가 있었기에 늘 든든한 마음으로 눈물을 참아가며 하루하루 팀을 때로는 앞에서 이끌고, 또 뒤에서 멤버들을 받쳐주면서 지낼 수 있었던 것 같다"고 말했다. 이어 "어젯밤부터 이상하게 잠이 오지 않고 계속 눈물이 흘렀다. 아홉 명이 함께 나눈 시간과 제로즈와 교류하고 공감하며 보낸 시간이 얼마나 깊은 의미였는지 말로 설명할 수 없을 만큼 깊다는 걸 알게 됐다"고 털어놨다.또 그는 "나는 많은 분께 완벽해 보이는 사람일지 몰라도 사실은 내면적으로 겁도 많고 무서운 것도 많고 용기도 많이 없는 사람"이라며 "그럼에도 제로베이스원의 리더로서 멤버들과 제로즈 곁에 든든하게 설 수 있었던 건 모두 멤버들과 제로즈 덕분이라고 생각한다"고 강조했다. 이어 "두 번 다시 만나지 못할지도 모를 사랑하는 멤버들과 제로즈에게 꼭 감사한 마음을 전하고 싶었다"고 말했다.성한빈은 마음을 정확히 표현하지 못할 것 같아 팬들에게 편지를 준비해왔다고 밝히며 진심을 이어갔다. 그는 "지금 이 자리에서 내 마음을 전할 수 있다는 것 자체가 너무 소중하게 느껴진다"고 말하며 "내가 이 자리에 설 수 있었던 것도, 항상 꿈에만 그리던 닿을 듯 멀게 느껴졌던 꿈을 이룰 수 있었던 것도 정말 제로즈 덕분"이라고 전했다.또 "꿈같던 데뷔를 지나 이렇게 많은 추억을 쌓아온 우리를 돌아볼 때 무엇과도 비교할 수 없는 큰 뿌듯함을 느끼고 살아있음을 느낀다"고 말했다. 이어 "내가 정말 복 받은 삶을 살고 있다고 느끼고, 내가 바라고 원하던 것을 꿈으로 실현할 수 있다는 것이 얼마나 감사한 삶인지 멤버들과 제로즈 덕분에 알게 됐다"고 덧붙였다.그는 "부족한 나를 이렇게 아낌없이 응원하고 사랑해줬기 때문에 지금까지 달려올 수 있었고 또 앞으로 나아갈 수 있었다고 생각한다"고 말했다. 이어 "삶의 최종 목적지도 방향성도 전혀 달랐던 우리가 만나 이렇게 소중한 기억을 만들 수 있다는 것이 나에게는 너무나 큰 행운이자 행복"이라고 전했다.또 성한빈은 "살면서 혼자 해결하는 것이 더 익숙했고, 타인에게 기대고 도움받는 것보다 스스로 해결하는 것이 더 편하다고 생각했었다"며 "하지만 멤버들과 함께 보낸 시간을 통해 나 역시 누군가의 도움과 손길이 꼭 필요한 사람이라는 걸 깨달았다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "힘든 순간마다 다시 일어설 수 있게 해준 건 멤버들이 나에게 보내준 믿음이었다. 그 믿음 하나로 더 단단해질 수 있었고 다시 일어설 수 있었다"고 말했다.또 "서로를 향한 열정과 함께 쌓아온 이 기억을 통해 험난한 세상을 힘차게 살아가겠다고 다시 한번 다짐한다"고 밝히며 "현실 가득한 삶 속에서도 지치지 않고 웃으며 달려가길 응원하고, 앞으로도 제로즈의 마음을 지키고 책임지고 싶다"고 전했다.성한빈은 "나의 그림자 같던 시절도 삶의 한 과정이자 원동력으로 만들어준 존재가 바로 제로즈였다"고 돌아봤다. 이어 "모든 것이 낯설었던 생활 속에서도 제로즈라는 한 줄기 빛이 있었기 때문에 나의 모든 열정과 노력을 쏟을 수 있었다"고 말했다.또 그는 "데뷔 전 단체로 섰던 케이콘 재팬부터 데뷔, 팬콘서트, 시상식, 일본 데뷔, 정규앨범 그리고 지금의 콘서트 투어까지 사랑하는 멤버들과 제로즈가 함께했기 때문에 더욱 찬란하게 빛난 청춘이었다고 생각한다"고 전했다.마지막으로 성한빈은 "다양한 경험과 이전에는 느껴보지 못했던 감정들을 선물해준 제로즈에게 앞으로 꼭 보답하고 싶다"고 말하며 "내 인생에 큰 기쁨과 행복이 되어줘서 감사하다. 평생 잊지 못할 이 기억을 통해 앞으로도 성장하는 성한빈이 되겠다"고 다짐했다. 이어 "천천히 오래오래 볼 수 있도록 항상 노력하겠다. 제로즈를 많이 사랑한다"고 팬들을 향한 마음을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr