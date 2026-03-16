사진=스윙스 유튜브

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딘딘과 스윙스가 술자리에서 싸운 일화를 털어놨다.14일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '드디어 만난 그 녀석들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 스윙스는 딘딘과 만났다. 스윙스는 "우리는 업계에서 제일 많이 싸운 사이"라며 "한동안 안 봤다. 2년 만에 만났다"고 밝혔다. 딘딘은 "마지막으로 본 것도 술자리에서 싸웠을 때였다"고 털어놨다.두 사람은 과거 한남동 술자리에서 갈등을 빚었다. 딘딘은 "여자친구와 헤어지고 기분이 안 좋은 상태였는데, 형이 술을 빨리 마시게 했고, 장난처럼 던진 말이 선을 넘은 말이 됐다"고 회상했다.스윙스는 "그때 회사가 잘 안 풀리고 있을 때라 스트레스가 심했다. 나도 불행한 시기였다"면서 "딘딘이 '잘나가는 사람들만 챙기지 말고 똑바로 행동하라'는 말을 했는데, 그 말이 마치 심장을 찌르는 것처럼 느껴졌다"고 털어놨다.결국 감정이 격해진 두 사람은 직원들 앞에서 크게 언성을 높이며 다투게 됐다. 스윙스는 "서로 과잉 반응을 하면서 완전히 개싸움이 됐다"면서 "이후 회식 중 딘딘에게 전화가 오면 휴대전화를 엎어뒀다"고 말해 웃음을 자아냈다.두 사람의 인연은 Mnet '쇼미더머니2' 시절로 거슬러 올라갔다. 스윙스는 "당시 기존 래퍼들 사이에서는 '쇼미더머니에 나가면 짜친다'는 분위기가 있었다. 암묵적으로 나가지 말자는 분위기였는데, 나는 잘하는 사람이 나가야 한다고 생각했다. 더 이상 반지하에서 살 수 없다는 생각이었다"고 소신을 드러냈다.딘딘과의 첫 만남에 대해 스윙스는 "딘딘이 내 친구의 제자였는데, 그때는 내가 좀 꼰대 같은 성향이 있었다"며 "실력으로 증명하기도 전에 '누구 형 제자다'라는 식으로 접근하는 걸 별로 좋아하지 않았다"고 털어놨다.스윙스는 실력으로 증명하기 전부터 너무 멋을 부리는 스타일처럼 보인 딘딘에게 거리감을 뒀다. 딘딘이 "마음에 안 들면 그냥 솔직하게 얘기해달라"고 맞을 각오로 말하자, 스윙스는 "그 말을 듣고 '너 남자다'라고 생각했다. 그래서 바로 '타코 먹으러 가자'고 했다"면서 친해진 이유를 이야기했다.한편, 딘딘은 과거 스윙스에게 피처링을 요청했지만, 거절당했다고 전했다. 스윙스는 "그때는 음악적으로 아직 인정하지 못했다"며 솔직하게 이유를 밝혔다. "지금은 음악을 하고 싶은 마음이 별로 없다"는 스윙스에게 딘딘은 "르세라핌이 피처링 제안하면 바로 할 거다"라고 디스해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr